Світові ціни на продукти харчування досягли 10-річного піку

Світові ціни на продовольство росли другий місяць поспіль у вересні і досягли 10-річного піку, чому сприяло зростання цін на зернові і рослинні масла, повідомило в четвер продовольче агентство ООН.

Розташована в Римі Продовольча і сільськогосподарська організація (ФАО) також прогнозує рекордне світове виробництво зернових в 2021 році, але заявила, що це буде більше, ніж прогнозоване споживання.

Згідно з даними агентства, індекс цін на продовольство ФАО, який відстежує світові ціни на найбільш популярні в світі продовольчі товари, в минулому місяці склав в середньому 130 пунктів, що є найвищим показником з вересня 2011 року.

Цифра порівнюється з переглянутими 128,5 за серпень. Цифра за серпень раніше становила 127,4.

У річному обчисленні у вересні ціни виросли на 32,8%.

Ціни на сільськогосподарську продукцію різко зросли в минулому році, чому сприяли неврожаї і попит з боку Китаю.

Індекс цін на зернові ФАО у вересні виріс на два відсотки в порівнянні з попереднім місяцем. Це було викликано майже чотиривідсотковим підвищенням цін на пшеницю, при цьому агентство ООН послалося на скорочення експортних поставок на тлі високого попиту.

«Серед основних зернових культур в найближчі тижні в центрі уваги буде пшениця, оскільки необхідно перевірити попит на тлі швидко зростаючих цін», – йдеться в заяві старшого економіста ФАО Абдолреза Аббассяна.

Світові ціни на рослинну олію зросли на 1,7% за місяць, показавши зростання в річному обчисленні приблизно на 60%, оскільки ціни на пальмове масло зросли через високий імпортний попит та побоювань з приводу нестачі робочої сили в Малайзії, повідомила ФАО.

Ф’ючерси на пальмову олію продовжили зростати на початку жовтня, досягнувши рекордних максимумів, оскільки зростання ринків сирої нафти надав додаткову підтримку рослинних масел, використовуваним в біодизелі.

За даними ФАО, у вересні світові ціни на цукор зросли на 0,5% через побоювання з приводу несприятливих погодних умов для врожаю в Бразилії, яка частково компенсується уповільненням імпортного попиту і сприятливими перспективами виробництва в Індії і Таїланді.

Що стосується виробництва зернових, ФАО прогнозує рекордний світовий урожай в 2,8 мільярда тонн у 2021 році, що трохи більше, ніж 2,78 мільярда, прогнозованих місяць тому.

Це буде нижче, ніж світове використання зернових в 2,81 млрд. тонн, прогноз, переглянутий на 2,7 млн. тонн в порівнянні з місяцем раніше, в основному, щоб відобразити збільшення використання пшениці в кормах для тварин, йдеться в повідомленні ФАО про попит та пропозицію зернових.

Очікується, що в 2021/22 році світові запаси зернових скоротяться, але все одно залишаться на комфортному рівні, додали в ФАО.