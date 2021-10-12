Мировые цены на продукты питания достигли 10-летнего пика

Мировые цены на продовольствие росли второй месяц подряд в сентябре и достигли 10-летнего пика, чему способствовал рост цен на зерновые и растительные масла, сообщило в четверг продовольственное агентство ООН.

Расположена в Риме Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) также прогнозирует рекордное мировое производство зерновых в 2021 году, но заявила, что это будет больше, чем прогнозируемое потребление.

Согласно данным агентства, индекс цен на продовольствие ФАО, который отслеживает мировые цены на наиболее популярные в мире продовольственные товары, в прошлом месяце составил в среднем 130 пунктов, что является самым высоким показателем с сентября 2011 года.

Цифра сравнивается с пересмотренным 128,5 за август. Цифра за август ранее составляла 127,4.

В годовом исчислении в сентябре цены выросли на 32,8%.

Цены на сельскохозяйственную продукцию резко выросли в прошлом году, чему способствовали неурожаи и спрос со стороны Китая.

Индекс цен на зерновые ФАО в сентябре вырос на два процента по сравнению с предыдущим месяцем. Это было вызвано почти четырехпроцентным повышением цен на пшеницу, при этом агентство ООН сослалось на сокращение экспортных поставок на фоне высокого спроса.

«Среди основных зерновых культур в ближайшие недели в центре внимания будет пшеница, поскольку необходимо проверить спрос на фоне быстро растущих цен», — говорится в заявлении старшего экономиста ФАО Абдолреза Аббассяна.

Мировые цены на растительное масло выросли на 1,7% за месяц, показав рост в годовом исчислении примерно на 60%, поскольку цены на пальмовое масло выросли из-за высокого импортный спрос и опасений по поводу нехватки рабочей силы в Малайзии, сообщила ФАО.

Фьючерсы на пальмовое масло продолжили расти в начале октября, достигнув рекордных максимумов, поскольку рост рынков сырой нефти предоставил дополнительную поддержку растительных масел, используемым в биодизеле.

По данным ФАО, в сентябре мировые цены на сахар выросли на 0,5% из-за опасений по поводу неблагоприятных погодных условий для урожая в Бразилии, частично компенсируется замедлением импортного спроса и благоприятными перспективами производства в Индии и Таиланде.

Что касается производства зерновых, ФАО прогнозирует рекордный мировой урожай в 2,8 миллиарда тонн в 2021 году, что немного больше, чем 2,78 миллиарда, прогнозируемых месяц назад.

Это будет ниже, чем мировое потребление зерновых в 2,81 млрд. тонн, прогноз, пересмотрен на 2700000 млн. тонн по сравнению с месяцем ранее, в основном, чтобы отразить увеличение использования пшеницы в кормах для животных, говорится в сообщении ФАО о спрос и предложение зерновых.

Ожидается, что в 2021/22 году мировые запасы зерновых сократятся, но все равно останутся на комфортном уровне, добавили в ФАО.