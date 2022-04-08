Світові ціни на продовольство у березні встановили новий історичний рекорд

Світові ціни на продовольство в березні зросли до рекордно високого рівня через війну в Україні, яка викликала потрясіння на ринках зерна та олії. Про це сьогодні повідомила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАТ), цитує агентство Франс Прес.

Індекс цін на продовольство ФАО, що відображає щомісячні зміни цін на кошик основних продуктів харчування, вже встановив рекорд у лютому, досягнувши найвищого рівня з моменту його створення. У березні показник збільшився ще на 12,6 відсотка та становив у середньому 159,3 пункта.

Зростання припадає на більшу частину субіндекса зернових, що підскочило на 17,1% порівняно з лютим, в основному через війну в Україні.

У загальний приріст також зробили внесок рослинні олії, які подорожчали на цілих 23,2 відсотка на тлі подорожуючої соняшникової олії, найбільшим експортером якої у світі є Україна.

У той же час ціни на пальмову, соєву та рапсову олію різко зростають через збільшення світового попиту на імпорт через перебої з постачанням олії.