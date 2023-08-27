В ОАЕ слідом за Туреччиною також виявили нестачу туристів: терміново було знижено туристичні податки

Нестачу туристів слідом за Туреччиною виявили в ОАЕ. Вірніше, в одному конкретному еміраті — йдеться про Абу-Дабі, де терміново було знижено туристичні податки. Так, столичний емірат ОАЕ, розчарований малою кількістю туристів, вирішив зменшити податок на проживання з 1 вересня, а також інші податки, пов’язані із проживанням туристів.

Нагадаємо, що податком туристів в еміраті оподатковували з 2016 року. З готелів стягувався податок на проживання у розмірі 15 дирхамів (приблизно 3,75 євро) на особу за ніч.

У місцевій пресі наводиться заява Міністерства культури і туризму емірату, яка заявила, що за дорученням Виконавчої ради Абу-Дабі, туристичний податок буде знижено з 6% до 4%.

Причина – неприємна статистика. З 18 млн туристів, яких формально нарахували в Абу-Дабі після прибуття до аеропорту, більшу частину склали транзитні пасажири. Сам емірат отримав незрівнянно менше – лише 4.1 млн туристів. “Рішення про зниження податку спрямоване на збільшення кількості ночівель”, – додали експерти.

Тим часом нагадаємо, що Туреччину арабські туристи почали дратувати — з тієї ж причини, що й росіяни. «Поки ми думали, що зараз заробимо на них гроші, вони почали робити самі гроші», – так обурені турецькі готельєри прокоментували ситуацію зі здаванням іноземцями своїх будинків у Туреччині в оренду іншим туристам ще на одному курорті.

У Туреччині намагаються впровадити суспільству думку, що таким чином такі власники нерухомості відбирають хліб у місцевих готелів. Йдеться про курорт Бурса, популярний у туристів з арабських країн. «Це стало звичайною практикою: ті, хто приїжджає до Туреччини як туристи і купує там будинок, потім перетворюють це на комерційну діяльність і стають конкурентами готелям. Практика здачі в оренду будинків, куплених іноземцями, зараз практикується і в Бурсі, яка є одним із найпопулярніших напрямків у туристів з арабських країн», – заявляють турецькі експерти, додаючи, що така ситуація на всіх популярних курортах, тільки в Анталії будинки здають російські та британці, подробиці читайте тут.

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