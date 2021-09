У Дубай побудували унікальний водоспад і «небесний» сад

Всесвітня виставка «ЕКСПО-2020» анонсувала відкриття на своєму майданчику двох унікальних пам’яток – водоспаду Water Feature, що перемагає закони гравітації, і оглядового майданчика Garden in The Sky.

Подання музичного водоспаду буде супроводжувати музика, написана композитором Рамін Джаваді, автором саундтрека до саги «Гра престолів». Водяні струмені будуть спускатися по вертикальних стінах з висоти 13 метрів.

Днем вода буде попадати в коло з чистого водню, а після настання темряви буде спрямовуватися в зворотному напрямку – вгору по стінах штучного водоспаду.

У свою чергу, «небесний» сад розміститься на висоті 55 метрів над землею і стане ідеальним місцем для огляду майданчика «ЕКСПО-2020» і Ювілейного парку, що має унікальну флору і фауну. У парку також можна знайти кафе, сцену для виступів, арт-об’єкти, дитячий ігровий майданчик і багато іншого.

Всесвітня виставка «ЕКСПО-2020» відкриється 1 жовтня 2021 року. Вартість одноразового дорослого квитка становить 95 дирхамів (US $ 26). Крім того, відвідувачам доступні абонементи терміном на 1 місяць (їх ціна складе 195 дирхамів, або US $ 53) і на весь період роботи виставки – з 1 жовтня 2021 року по 31 березня 2022 року. Вартість шестимісячних абонементів – 495 дирхамів, або US $ 136.

Відвідувачі у віці до 18 років, студенти, а також люди з особливими потребами зможуть проходити на майданчик “ЕКСПО-2020” безкоштовно, а супроводжуючі їх дорослі отримають знижку 50% на вхідні квитки. Квитки можна придбати на офіційному сайті заходу expo2020dubai.com.

У вартість квитків входить доступ в усі павільйони, а також на заходи культурної програми виставки. Як повідомлялося раніше, на майданчику «ЕКСПО-2020» буде проходити до 60 живих заходів в день, включаючи музичні, танцювальні, національні, святкові та освітні.

Квитки також можна придбати у більш ніж 2500 авторизованих реселерів, включаючи онлайн-турагентів, туроператорів, готелі і авіакомпанії в 100 країнах світу. Як повідомлялося раніше, організатори всесвітньої виставки «ЕКСПО-2020» не потребуватимуть сертифікати про проходження вакцинації проти COVID-19 у місцевих і міжнародних відвідувачів.

Проте, всі відвідувачі, включаючи вакцинованих, будуть зобов’язані дотримуватися заходів профілактики коронавируса, запропоновані владою Дубая: в їх числі – носіння масок, соціальне дистанціювання, регулярне миття і дезінфекція рук.