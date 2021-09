На площадке «ЭКСПО-2020» появятся две уникальные достопримечательности

Всемирная выставка «ЭКСПО-2020» анонсировала открытие на своей площадке двух уникальных достопримечательностей – водопада Water Feature, побеждающего законы гравитации, и смотровой площадки Garden in The Sky.

Представление музыкального водопада будет сопровождать музыка, написанная композитором Рамином Джавади, автором саундтрека к саге «Игра престолов». Водяные струи будут спускаться по вертикальным стенам с высоты 13 метров.

Днем вода будет попадать в круг из чистого водорода, а после наступления темноты будет устремляться в обратном направлении – вверх по стенам искусственного водопада.

В свою очередь, «небесный» сад разместится на высоте 55 метров над землей и станет идеальным местом для обзора площадки «ЭКСПО-2020» и Юбилейного парка, имеющего уникальную флору и фауну. В парке также можно найти кафе, сцену для выступлений, арт-объекты, детскую игровую площадку и многое другое.

Всемирная выставка «ЭКСПО-2020» откроется 1 октября 2021 года. Стоимость одноразового взрослого билета составляет 95 дирхамов (US$ 26). Кроме того, посетителям доступны абонементы сроком на 1 месяц (их цена составит 195 дирхамов, или US$ 53) и на весь период работы выставки – с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Стоимость шестимесячных абонементов – 495 дирхамов, или US$ 136.

Посетители в возрасте до 18 лет, студенты, а также люди с особыми потребностями смогут проходить на площадку “ЭКСПО-2020” бесплатно, а сопровождающие их взрослые получат скидку 50% на входные билеты. Билеты можно приобрести на официальном сайте мероприятия expo2020dubai.com.

В стоимость билетов входит доступ во все павильоны, а также на мероприятия культурной программы выставки. Как сообщалось ранее, на площадке «ЭКСПО-2020» будет проходить до 60 живых мероприятий в день, включая музыкальные, танцевальные, национальные, праздничные и образовательные.

Билеты также можно приобрести у более чем 2500 авторизованных реселлеров, включая онлайн-турагентов, туроператоров, отели и авиакомпании в 100 странах мира. Как сообщалось ранее, устроители всемирной выставки «ЭКСПО-2020» не будут требовать сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19 у местных и международных посетителей.

Тем не менее, все посетители, включая вакцинированных, будут обязаны соблюдать меры профилактики коронавируса, предписанные властями Дубая: в их числе – ношение масок, социальное дистанцирование, регулярное мытье и дезинфекция рук.