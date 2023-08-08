Туристам із простроченою візою в ОАЕ тепер доведеться щодня платити по 15$

Туристам, які перебувають в ОАЕ з простроченою візою, доведеться сплачувати добові штрафи, так як ОАЕ запроваджують єдиний тариф за прострочення терміну дії віз, включаючи візи для проживання та туристичні візи. Розмір штрафу за кожний день прострочення після пільгового періоду становить 15$.

Туристам та резидентам у Дубаї слід бути уважними до термінів дії своїх віз під час відвідин ОАЕ, щоб уникнути зайвих витрат на штрафи. Тим більше, що вони не малі. «Цифровий уряд ОАЕ у співпраці з Федеральним управлінням з ідентифікації особистості, громадянства, митниці та безпеки портів оголосив про нову єдину структуру зборів за прострочення дії прострочених віз для проживання чи перебування в країні. Згідно з новими правилами, штраф у розмірі 50 дирхамів (що еквівалентно приблизно 500 грн. за поточним курсом) буде накладатися за кожен день після закінчення терміну дії візи та будь-якого пільгового періоду, наданого для її продовження», – повідомив портал Gulf News.

Влада уточнила, що їхнє рішення є своєчасним, оскільки чиновники надали всім охочим, зручні канали, які надають візову інформацію та послуги оформлення дозвільних документів.

Так, цифровий уряд ОАЕ створив спеціальні електронні канали:

Сайт відомства Програма Smart Додаток Dubai Now Авторизовані центри

Усі платформи надають вичерпну інформацію про збори за візові послуги, включаючи витрати, пов’язані з видачею, продовженням або анулюванням віз та посвідки на проживання. Уточнювалося, що програми доступні для завантаження в магазинах Google і Apple. Тим, хто хоче продовжити візу очно, потрібно звернутися до одного з авторизованих центрів, схвалених Головним управлінням у справах резидентів та іноземців у Дубаї. Після подання та схвалення заяви в цих центрах заявник отримає лист із схваленням разом із оригіналом дозволу на в’їзд.