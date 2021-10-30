Що потрібно знати про переїзд до Дубаї

Зміна місця проживання – завжди складний та трудомісткий процес, особливо якщо йдеться про переїзд до чужої країни. Об’єднані Арабські Емірати – економічно та технологічно розвинена країна. Вона відкрита для простих громадян та бізнесменів, але тут не все так просто.

Культурні особливості Еміратів

Високий міжнародний статус, сильна економіка та комфортні умови ведення бізнесу не скасовують того факту, що ОАЕ – мусульманська країна зі своїми традиціями.

Закони в Еміратах суворі для всіх: місцевих жителів та іноземців. Незважаючи на те, що стосовно відвідувачів, вона фактично заплющує очі на багато речей. Це не означає, що грубі порушення залишаться безкарними. Населення Дубая лояльне до гостей та в обмін на це справедливо очікує на повагу до місцевих цінностей.

Які перспективи чекають на іноземців

Багато іноземців, які переїхали до ОАЕ на постійне місце проживання, називають низку конкретних причин. Пропонуємо ознайомитись з ним ближче.

Стабільна економіка та сприятливе фінансове середовище. Чинник фінансового добробуту приваблює значну частину мігруючого населення. Високий рівень заробітної плати, відсутність прибуткового податку, а також стабільна валюта – це ті умови, яких ви хочете прагнути;

Чинник фінансового добробуту приваблює значну частину мігруючого населення. Високий рівень заробітної плати, відсутність прибуткового податку, а також стабільна валюта – це ті умови, яких ви хочете прагнути; Вигідне вкладення нерухомості. Сектор нерухомості у Дубаї дуже добре розвинений. Про це свідчить високий попит, інвестиційна активність та стабільне зростання цін. Отже, покупці місцевої нерухомості отримують як відмінну нерухомість для проживання, а й цінний актив;

Сектор нерухомості у Дубаї дуже добре розвинений. Про це свідчить високий попит, інвестиційна активність та стабільне зростання цін. Отже, покупці місцевої нерухомості отримують як відмінну нерухомість для проживання, а й цінний актив; Високі заробітні плати. Кваліфіковані спеціалісти у Дубаї, як і скрізь, цінуються, тому місцеві компанії готові добре платити;

Кваліфіковані спеціалісти у Дубаї, як і скрізь, цінуються, тому місцеві компанії готові добре платити; Міграція. Є кілька варіантів, за якими іноземець може стати громадянином Еміратів: шлюб, навчання в країні, робота, значний внесок у розвиток країни та інвестиції у нерухомість;

Є кілька варіантів, за якими іноземець може стати громадянином Еміратів: шлюб, навчання в країні, робота, значний внесок у розвиток країни та інвестиції у нерухомість; Висока безпека. Емірати посідають 3-тє місце за рівнем безпеки, а Дубай – 8-е місце серед найбезпечніших міст світу.

Хто буде схвалений для переїзду

Буде схвалено будь-яка фінансово заможна людина, без судимості та поганої кредитної історії.

Який рівень життя у Дубаї

Дубай – провідне місто у світі із заробітньою платою, а також найбагатше з Еміратів. Вартість нерухомості у Дубаї починається від 3000 до 8100 доларів.