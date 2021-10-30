ГлавнаяLifeStyleЧто нужно знать о переезде в Дубай
LifeStyleНедвижимостьОАЭ

Что нужно знать о переезде в Дубай

Глеб Парфененко
Що потрібно знати про переїзд до Дубаї
MFGPRR An outdoor restaurant and tall buildings of the Dubai marina, UAE, Middle East.

Смена места жительства – всегда сложный и трудоемкий процесс, особенно если речь идет о переезде в чужую страну. Объединенные Арабские Эмираты – экономически и технологически развитая страна. Он открыт для простых граждан и бизнесменов, но здесь не все так просто.

Культурные особенности Эмиратов

Высокий международный статус, сильная экономика и комфортные условия ведения бизнеса не упраздняют того факта, что ОАЭ – мусульманская страна со своими традициями.

Законы в Эмиратах строги для всех: местных жителей и иностранцев. Несмотря на то, что по отношению к посетителям, она фактически закрывает глаза на многие вещи. Это не означает, что грубые нарушения останутся безнаказанными. Население Дубая лояльно к гостям и в обмен на это справедливо ожидает уважения местных ценностей.

Какие перспективы ждут иностранцев

Многие иностранцы, переехавшие в ОАЭ на постоянное местожительство, называют ряд конкретных причин. Предлагаем ознакомиться с ним поближе.

  • Стабильная экономика и благоприятная финансовая среда. Фактор финансового благосостояния привлекает значительную часть мигрирующего населения. Высокий уровень заработной платы, отсутствие подоходного налога, а также стабильная валюта – это те условия, к которым вы хотите стремиться;
  • Выгодное вложение недвижимости. Сектор недвижимости в Дубае очень хорошо развит. Об этом свидетельствует высокий спрос, инвестиционная активность и рост цен. Таким образом, покупатели местной недвижимости получают не только отличную недвижимость для проживания, но и ценный актив;
  • Высокие заработные платы. Квалифицированные специалисты в Дубае, как и везде, ценят, поэтому местные компании готовы хорошо платить;
  • Миграция. Есть несколько вариантов, по которым иностранец может стать гражданином Эмиратов: брак, обучение в стране, работа, значительный вклад в развитие страны и инвестиции в недвижимость;
  • Высокая безопасность. Эмираты занимают 3-е место по уровню безопасности, а Дубай – 8-е место среди самых безопасных городов мира.

Кто будет одобрен для переезда

Будет одобрен любой финансово богатый человек, без судимости и плохой кредитной истории.

Какой уровень жизни в Дубае

Дубай – ведущий город в мире с заработной платой, а также самый богатый из Эмиратов. Стоимость недвижимости в Дубае начинается от 3000 до 8100 долларов.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпандемияТалибанДжо Байденпогодаземлетрясениевакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International