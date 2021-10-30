Что нужно знать о переезде в Дубай

Смена места жительства – всегда сложный и трудоемкий процесс, особенно если речь идет о переезде в чужую страну. Объединенные Арабские Эмираты – экономически и технологически развитая страна. Он открыт для простых граждан и бизнесменов, но здесь не все так просто.
Культурные особенности Эмиратов
Высокий международный статус, сильная экономика и комфортные условия ведения бизнеса не упраздняют того факта, что ОАЭ – мусульманская страна со своими традициями.
Законы в Эмиратах строги для всех: местных жителей и иностранцев. Несмотря на то, что по отношению к посетителям, она фактически закрывает глаза на многие вещи. Это не означает, что грубые нарушения останутся безнаказанными. Население Дубая лояльно к гостям и в обмен на это справедливо ожидает уважения местных ценностей.
Какие перспективы ждут иностранцев
Многие иностранцы, переехавшие в ОАЭ на постоянное местожительство, называют ряд конкретных причин. Предлагаем ознакомиться с ним поближе.
- Стабильная экономика и благоприятная финансовая среда. Фактор финансового благосостояния привлекает значительную часть мигрирующего населения. Высокий уровень заработной платы, отсутствие подоходного налога, а также стабильная валюта – это те условия, к которым вы хотите стремиться;
- Выгодное вложение недвижимости. Сектор недвижимости в Дубае очень хорошо развит. Об этом свидетельствует высокий спрос, инвестиционная активность и рост цен. Таким образом, покупатели местной недвижимости получают не только отличную недвижимость для проживания, но и ценный актив;
- Высокие заработные платы. Квалифицированные специалисты в Дубае, как и везде, ценят, поэтому местные компании готовы хорошо платить;
- Миграция. Есть несколько вариантов, по которым иностранец может стать гражданином Эмиратов: брак, обучение в стране, работа, значительный вклад в развитие страны и инвестиции в недвижимость;
- Высокая безопасность. Эмираты занимают 3-е место по уровню безопасности, а Дубай – 8-е место среди самых безопасных городов мира.
Кто будет одобрен для переезда
Будет одобрен любой финансово богатый человек, без судимости и плохой кредитной истории.
Какой уровень жизни в Дубае
Дубай – ведущий город в мире с заработной платой, а также самый богатый из Эмиратов. Стоимость недвижимости в Дубае начинается от 3000 до 8100 долларов.