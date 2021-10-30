Что нужно знать о переезде в Дубай

Смена места жительства – всегда сложный и трудоемкий процесс, особенно если речь идет о переезде в чужую страну. Объединенные Арабские Эмираты – экономически и технологически развитая страна. Он открыт для простых граждан и бизнесменов, но здесь не все так просто.

Культурные особенности Эмиратов

Высокий международный статус, сильная экономика и комфортные условия ведения бизнеса не упраздняют того факта, что ОАЭ – мусульманская страна со своими традициями.

Законы в Эмиратах строги для всех: местных жителей и иностранцев. Несмотря на то, что по отношению к посетителям, она фактически закрывает глаза на многие вещи. Это не означает, что грубые нарушения останутся безнаказанными. Население Дубая лояльно к гостям и в обмен на это справедливо ожидает уважения местных ценностей.

Какие перспективы ждут иностранцев

Многие иностранцы, переехавшие в ОАЭ на постоянное местожительство, называют ряд конкретных причин. Предлагаем ознакомиться с ним поближе.

Стабильная экономика и благоприятная финансовая среда. Фактор финансового благосостояния привлекает значительную часть мигрирующего населения. Высокий уровень заработной платы, отсутствие подоходного налога, а также стабильная валюта – это те условия, к которым вы хотите стремиться;

Фактор финансового благосостояния привлекает значительную часть мигрирующего населения. Высокий уровень заработной платы, отсутствие подоходного налога, а также стабильная валюта – это те условия, к которым вы хотите стремиться; Выгодное вложение недвижимости. Сектор недвижимости в Дубае очень хорошо развит. Об этом свидетельствует высокий спрос, инвестиционная активность и рост цен. Таким образом, покупатели местной недвижимости получают не только отличную недвижимость для проживания, но и ценный актив;

Сектор недвижимости в Дубае очень хорошо развит. Об этом свидетельствует высокий спрос, инвестиционная активность и рост цен. Таким образом, покупатели местной недвижимости получают не только отличную недвижимость для проживания, но и ценный актив; Высокие заработные платы. Квалифицированные специалисты в Дубае, как и везде, ценят, поэтому местные компании готовы хорошо платить;

Квалифицированные специалисты в Дубае, как и везде, ценят, поэтому местные компании готовы хорошо платить; Миграция. Есть несколько вариантов, по которым иностранец может стать гражданином Эмиратов: брак, обучение в стране, работа, значительный вклад в развитие страны и инвестиции в недвижимость;

Есть несколько вариантов, по которым иностранец может стать гражданином Эмиратов: брак, обучение в стране, работа, значительный вклад в развитие страны и инвестиции в недвижимость; Высокая безопасность. Эмираты занимают 3-е место по уровню безопасности, а Дубай – 8-е место среди самых безопасных городов мира.

Кто будет одобрен для переезда

Будет одобрен любой финансово богатый человек, без судимости и плохой кредитной истории.

Какой уровень жизни в Дубае

Дубай – ведущий город в мире с заработной платой, а также самый богатый из Эмиратов. Стоимость недвижимости в Дубае начинается от 3000 до 8100 долларов.