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Міжнародний аеропорт Абу-Дабі відкриє один із найбільших терміналів в ОАЕ

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Міжнародний аеропорт Абу-Дабі відкриє один із найбільших терміналів в ОАЕ

Міжнародний аеропорт Абу-Дабі з 1 листопада відкриває термінал А, який значно збільшить пропускну спроможність та зміцнить позиції емірату як великого авіаційного вузла.

Як розповіли в прес-службі Abu Dhabi Media Office, перехід авіакомпаній до терміналу А пройде в три етапи протягом 2 тижнів. Wizz Air Abu Dhabi та 15 інших міжнародних авіакомпаній розпочнуть польоти з нового терміналу 1 листопада.

З 9 листопада авіакомпанія Etihad Airways виконуватиме 16 щоденних рейсів, а 14 листопада вона разом з Air Arabia Abu Dhabi та 10 іншими авіакомпаніями розпочне повноцінну роботу у новому терміналі. До 14 листопада до терміналу А загалом перейдуть 28 авіакомпаній.

Адміністрація вже провела випробування, перевіривши всі системи, обладнання, персонал та процедури у ключових операційних зонах, таких як реєстрація, багаж, огляд та посадка на рейс.

У новому комплексі функціонуватиме 35 тис. кв. м торгових площ, на яких розмістяться 163 магазини та точки громадського харчування.

Термінал А – один із найбільших терміналів в ОАЕ, який, за планами влади, допоможе зміцнити позиції Абу-Дабі як глобального центру туризму, бізнесу та розваг. Термінал подвоїть нинішню пропускну спроможність аеропорту 20 млн осіб і зможе приймати до 45 млн пасажирів на рік.

Варто зазначити, що найбільший аеропорт в ОАЕ розташований у Дубаї – його пропускна спроможність становить близько 80 млн. чоловік на рік.

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