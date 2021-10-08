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Найвище колесо огляду в світі Айн-Дубай відкриється для публіки 21 жовтня (Фото)

Гліб Парфененко
Найвище колесо огляду в світі Айн-Дубай відкриється для публіки 21 жовтня (Фото)

Найвище в світі колесо спостереження, Айн -Дубай, планується відкрити для публіки 21 жовтня – це додасть ще одне вражаюче архітектурне досягнення до горизонту Дубая.

Висотою 250 метрів оглядове колесо, розташоване на острові Блуотерс, є чудовим інженерним шедевром – кожна опора має висоту 126 метрів, довжину 15 лондонських автобусів, а його концентратор і шпиндель мають ширину чотирьох літаків А380.

Найвище колесо огляду в світі Айн-Дубай відкриється для публіки 21 жовтня (Фото)

Але «Дубайське Око» (Айн Дубай) може запропонувати більше, ніж просто чудова інженерія.

Відкрите вдень і вночі, колесо відкриває 360-градусний вид на приголомшливий міський пейзаж Дубая, при цьому кожна з його 48 кают з кондиціонером, пропонує 1750 відвідувачам враження, яких немає більше ніде.

Найвище колесо огляду в світі Айн-Дубай відкриється для публіки 21 жовтня (Фото)

Відвідувачі можуть насолодитися захоплюючим видом на деякі з кращих пам’яток ОАЕ, такі як Пальма Джумейра, Бурдж-Халіфа і Бурдж-ель-Араб.

І ніби цього недостатньо, колесо може похвалитися найсучаснішим світлодіодним екраном для всіх найновіших розважальних цілей.

Найвище колесо огляду в світі Айн-Дубай відкриється для публіки 21 жовтня (Фото)

Гігантське оглядове колесо оснащене трьома типами кают, щоб насолоджуватися 38-хвилинною їздою у розслаблюючому розкішному режимі: оглядові кабіни (стандартна опція), соціальні кабіни (опція “VIP”, що включає бар) та приватні кабіни-пропонують вечеря з трьох страв-де можна відзначити знаменні події.

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