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Самое высокое колесо обозрения в мире Айн-Дубай откроется для публики 21 октября (Фото)

Глеб Парфененко
Самое высокое колесо обозрения в мире Айн-Дубай откроется для публики 21 октября (Фото)

Самое высокое в мире колесо обозрения, Айн-Дубай, планируется открыть для публики 21 октября — это придаст еще одно поразительное архитектурное достижение к горизонту Дубая.

Высотой 250 метров колесо, расположенное на острове Блуотерс, является прекрасным инженерным шедевром — каждая опора имеет высоту 126 метров, длину 15 лондонских автобусов, а его концентратор и шпиндель имеют ширину четырех самолетов А380.

Самое высокое колесо обозрения в мире Айн-Дубай откроется для публики 21 октября (Фото)

Но «Дубайское Глаз» (Айн Дубай) может предложить больше, чем просто замечательная инженерия.

Открытое днем ​​и ночью, колесо открывает 360-градусный вид на потрясающий городской пейзаж Дубая, при этом каждая из его 48 кают с кондиционером, предлагает 1750 посетителям впечатление, которых нет больше нигде.

Самое высокое колесо обозрения в мире Айн-Дубай откроется для публики 21 октября (Фото)

Посетители могут насладиться захватывающим видом на некоторые из лучших памятников ОАЭ, такие как Пальма Джумейра, Бурдж-Халифа и Бурдж-эль-Араб.

И как будто этого недостаточно, колесо может похвастаться самым современным светодиодным экраном для всех новейших развлекательных целей.

Самое высокое колесо обозрения в мире Айн-Дубай откроется для публики 21 октября (Фото)

Гигантское колесо оснащено тремя типами кают, чтобы наслаждаться 38-минутной ездой в расслабляющей роскошном режиме: обзорные кабины (стандартная опция), социальные кабины (опция «VIP», включающий бар) и частные кабины-предлагают ужин из трех блюд где можно отметить знаменательные события.

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