Павільйони EXPO 2020 у Дубаї знову відкриті для туристів

З 1 жовтня у Дубаї знову відкрилися для відвідувачів павільйони EXPO 2020. Погуляти територією виставки та відвідати два найзнаковіші об’єкти можна безкоштовно, але вхід до павільйонів – платний. Докладніше – у нашій новині.

Нагадаємо, EXPO 2020 проходила в Дубаї з 1 жовтня 2021 р. до 31 березня 2022 р. Після завершення виставки на її території збережено 80% павільйонів, включаючи найзнаковіші. На даний момент відкрито кілька павільйонів.

Вхід на територію Expo City Dubai зараз вільний, а вхід до павільйонів – платний. Вартість – 50 дирхам (близько 500 грн.) за кожний. Діти до 12 років та люди з обмеженими можливостями можуть відвідувати павільйони безкоштовно, але їм потрібно буде попередньо отримувати безкоштовний квиток в одній із кас.

Якщо турист має намір відвідати одразу всі відкриті павільйони за один день, можна заощадити. З 1 жовтня Expo City Dubai запустила одноденну карту Attractions Pass, яка дозволить відвідувачам відвідати всі його флагманські павільйони за 120 дирхамів (бл. 1100 грн.).

Attractions Pass спочатку надасть відвідувачам доступ до Vision Pavilion і Women’s Pavilion, а також до павільйонів Terra і Alif. У міру відкриття нових павільйонів, доступ до них також включатиметься до карти.

Крім павільйонів, для відвідування в Expo City Dubai зараз відкриті об’єкти Surreal та Al Wasl Plaza. На обидва ці об’єкти вхід безкоштовний.

Прокататися на каруселі Around the World коштує 30 дирхам (діти до 2 років безкоштовно), погуляти в «літаючому парку» на висоті 55 метрів Garden in the Sky – 20 дирхам (діти до 5 років безкоштовно).

Expo City Dubai відкрито щодня з 10.00 до 18.00.