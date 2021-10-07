ОАЕ вводять безвізовий режим для ізраїльтян

Громадяни Ізраїлю зможуть відвідувати Об’єднані Арабські Емірати без попереднього оформлення в’їзної візи з 10 жовтня 2021 року, повідомила міністр внутрішніх справ єврейської держави Аелет Шакед під час візиту в ОАЕ.

Міністр зазначила, що угода про скасування візового режиму є двостороннім, і уточнила, що Ізраїль може почати приймати міжнародних туристів вже в листопаді 2021 роки, якщо рівень захворюваності COVID-19 продовжить знижуватися.

Варто відзначити, що 4 жовтня відбулося офіційне відкриття національного павільйону Ізраїлю на всесвітній виставці «ЕКСПО-2020» в Дубай. У павільйоні представлені технології в сфері сільського господарства, кібернетики, медичного обладнання та високих технологій. Очікується, що за півроку його відвідає понад 15 млн осіб.

Відкрив павільйон міністр туризму Ізраїлю Костянтин Розвозов, який також зустрівся з місцевими колегами – міністрами туризму еміратів Абу-Дабі і Дубай, власниками авіакомпаній і великими еміратськими турагентствами з метою просування питань двостороннього туризму.

15 вересня 2020 року у Вашингтоні ізраїльська сторона за активним посередництвом США підписала документи про нормалізацію відносин з ОАЕ і Бахрейном. Тристоронню угоду назвали на Заході «Угодами Авраама». Потім про нормалізацію відносин з Ізраїлем оголосили Судан і Марокко. До укладення миру з ОАЕ і Бахрейном у єврейської держави з арабських країн були дипломатичні відносини тільки з Єгиптом і Йорданією.