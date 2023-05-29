Чим годують на борту найкращих авіакомпаній світу

Їжу в літаках найчастіше вважають нудною та несмачною. Однак є авіакомпанії, які можуть задовольнити навіть справжнісіньких гурманів. Читайте, чим годують на бортах із найкращою їжею у світі.

Austrian Airlines

Вся їжа в літаки цієї авіакомпанії надходить від DO & CO, кейтерингової компанії, яка володіє висококласними ресторанами та кафе в таких містах, як Відень, Лондон та Нью-Йорк.

Пасажирам пропонують скуштувати знамениті австрійські шніцелі та 11 видів кави по-віденськи. Окрім регіональних фаворитів доступні найкращі страви з усього світу.

На борту першого класу працює досвідчений сомельє. Пасажирам економ-класу пропонують японські набори бенто, які традиційно включають рис, рибу або м’ясо і один або кілька видів нарізаних сирих або маринованих овочів.

Air France

Французька гастрономія є одним із еталонів вишуканої кухні навіть у небі. Пасажири першого та бізнес-класу розпещені вибором: крім національної кухні, їм доступні страви різних країн світу та широкий вибір коктейлів. Авіакомпанія пропонує одне з найкращих меню вин та шампанського у світі. Пасажири також можуть насолодитися фірмовим коктейлем, створеним у співпраці з готелем Lancaster у Парижі. Вся їжа на борту виготовлена з натуральних інгредієнтів, які поставляються спеціально із Франції.

На борту першого класу їжу подають у фарфорових тарілках та на білих лляних скатертинах. Кожен прийом їжі починається з Теріна з фуа-гра. Меню часто змінюється, але завжди розроблено найкращими шеф-кухарями Франції. З зрозумілих причин їжа в економ-класі скромніша, але на трансатлантичних рейсах кожен гість отримує принаймні дві гарячі страви.

Singapore Airlines

Кулінарна репутація компанії забезпечена їхньою співпрацею із всесвітньо відомими шеф-кухарями, які володіють Мішленівськими ресторанами. Фірмовою стравою однієї з найвідоміших авіакомпаній у світі є бак чормі, прикрашений шматочками свинини та рубаною свининою. Сінгапурська компанія також відома своєю послугою “Забронюйте кухарі”, яка дозволяє вибрати основну страву з преміального меню не менш як за 24 години до вильоту.

Ethihad Airlines

Одна з найрозкішніших авіакомпаній пропонує люксовий сервіс у всьому. Їжу на борту готують не стюарди, а спеціальні бортові кухарі, які стежать за тим, щоб усе було приготовлене та сервіроване за вищим класом. Etihad не публікує своє меню, але ви можете розраховувати на традиційну еміратську кухню та “страви, натхненні пунктом призначення”. Меню на запит доступне в будь-який момент польоту, включаючи фірмовий сендвіч зі стейком.

Turkish Airlines

Турецька авіакомпанія потрапила до нашого списку завдяки тому, що постачає відмінний сервіс та першокласну їжу незалежно від класу. На кожному борту працює шеф-кухар, який готує страви з урахуванням побажань пасажирів аж до ступеня прожарювання стейку.

Пасажири одержують гаряче харчування навіть на близькомагістральних рейсах менше трьох годин. Крім того, на відміну від інших авіаліній, їжу в економ-класі подають у тарілках, а не на пластикових тацях.

Emirates

Лідером нашого рейтингу можна заслужено вважати Еміратські авіалінії. У приватних люксах цієї авіалінії розкішні обіди із семи страв подаються на тонкій порцеляні Royal Doulton. У задній частині деяких літаків доступні канапе та вінтажне шампанське.

Гостей першого класу балують необмеженою кількістю Dom Pérignon. Авіакомпанія пропонує окреме меню для перегляду фільмів на борту з особливим комфортом. До так званого Movie Snack входять гамбургер, картопля фрі та попкорн. Пасажирам економ-класу пропонують вишукування у вигляді копченого тунця або курки-гриль із грибним соусом. За 20 доларів вони можуть торкнутися розкоші та замовити келих шампанського Moët & Chandon Burt.

Однак, не всі задоволені сервісом Emirates. Днями розчарований пасажир бізнес-класу подав до суду авіакомпанію за невідповідність своїй рекламі.

На жаль, не всім авіаліній вдається надати своїм клієнтам якісне харчування у небі. Через шум і сухе повітря на висоті 36 000 футів смак деяких страв може змінюватися і здаватися менш виразним.