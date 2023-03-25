Всі розділи
ГоловнаНова ЗеландіяТуристи засудили авіакомпанію Emirates за неточність у рекламі
Нова ЗеландіяТуризм

Туристи засудили авіакомпанію Emirates за неточність у рекламі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристи засудили авіакомпанію Emirates за неточність у рекламі

Суд у Новій Зеландії зобов’язав авіакомпанію Emirates виплатити компенсацію пасажирам: вони стверджують, що перевізник обдурив їх своєю рекламою.

За інформацією Business Traveler, перевізник, що базується в Дубаї, зобов’язаний виплатити компенсацію в розмірі близько 8,5 тисячі доларів.

“Марк Морган та його дружина витратилися на два квитки бізнес-класу до Лондона з пересадкою в Дубаї. У рекламі вони побачили, що салон цього класу рейсу від Emirates повністю обладнаний плоскими сидіннями, оновленими розважальними системами та персональними міні-барами”, – розповідає видання.

Але замість обіцяних повністю плоских крісел пара в літаку виявила сидіння, які не повністю відкидалися, і не було міні-бару.

“Авіакомпанія використовувала для рейсу до Дубаї більш старі літаки Boeing 777-300ER із застарілими салонами бізнес-класу. Моргани подали до суду на компанію за неправдиву рекламу. Позивач стверджував, що в його квитковій квитанції була фотографія інших продуктів авіакомпанії. Очікування розчарованих пасажирів були започатковані. на фотографіях авіакомпанії з літаками Boeing 777-200LR та Airbus A380”, – доповнює джерело.

Туристи засудили авіакомпанію Emirates за неточність у рекламі

Ресурс повідомляє, що ці знімки широко представлені в рекламних матеріалах перевізника, зокрема на офіційному сайті Emirates для Нової Зеландії.

Суд по суперечках Нової Зеландії ухвалив рішення на користь морально постраждалих пасажирів, ухваливши, що реклама Emirates про продукти бізнес-класу на місцевому ринку була оманливою.

“На своє виправдання авіакомпанія стверджувала, що її контракти з клієнтами дозволяють їй змінювати літаки, які вона експлуатує на маршрутах, відповідно до експлуатаційних вимог, і повідомляє, що її веб-сайт дрібним шрифтом попереджає мандрівників про те, що певні типи літаків не гарантуються.

Юристи авіаперевізника також стверджували, що вони використовували ці старі літаки для рейсів з/в Нову Зеландію, тому що ці маршрути були збитковими, а сидіння, що відкидаються на 166 градусів, були фактично повністю плоскими для “звичайних мандрівників в економ-класі”, – доповнює ЗМІ.

Туристи засудили авіакомпанію Emirates за неточність у рекламі

Проте суддя новозеландського трибуналу за суперечками зазначила при ухваленні рішення, що Emirates “не використовує повітряні судна зі застарілими салонами як випадкову або термінову заміну літака”, а регулярно експлуатує їх на всіх своїх рейсах до Нової Зеландії.

Спочатку авіакомпанія-відповідач запропонувала незадоволеним пасажирам часткове відшкодування у розмірі 786 новозеландських доларів (489 доларів США), що відображає 5-відсоткове скорочення послуг, які, як вона стверджувала, вони отримали порівняно з рекламою.

Суд зобов’язав арабську авіакомпанію виплатити Марку Моргану 13 555 новозеландських доларів (8 440 доларів США), що є частковим відшкодуванням вартості квитків і відшкодуванням вартості підвищення класу до першого класу на одній ділянці, щоб він і його дружина могли отримати повністю плоскі сидіння.

За інформацією видання, авіакомпанія має заплатити компенсацію Морганам до 27 березня.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

В Італії туриста оштрафували на $500 за паркування на площі у Флоренції

Італія
Як повідомляє CNN Travel, поліція в Італії оштрафувала туриста...

На Балі турист із Росії роздягнувся на священній горі та зняв все на відео

Індонезія
Турист порушив правила перебування на курортному острові Балі -...

Гігантські щури заполонили популярний Європейський пляж і почали тероризувати туристів

Велика Британія
У Великій Британії "суперщури" гігантського розміру заполонили пляж популярного...

Жахливе відео із загибеллю риб зняли в Австралії

Австралія
Відео з мільйонами мертвих риб, що заповнили другу за...

Турист із Канади спробував втекти від вуличних грабіжників в Іспанії та трагічно загинув

Іспанія
За інформацією Daily Mail, 25-річний чоловік помер від серйозних...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму