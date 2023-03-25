Туристи засудили авіакомпанію Emirates за неточність у рекламі

Суд у Новій Зеландії зобов’язав авіакомпанію Emirates виплатити компенсацію пасажирам: вони стверджують, що перевізник обдурив їх своєю рекламою.

За інформацією Business Traveler, перевізник, що базується в Дубаї, зобов’язаний виплатити компенсацію в розмірі близько 8,5 тисячі доларів.

“Марк Морган та його дружина витратилися на два квитки бізнес-класу до Лондона з пересадкою в Дубаї. У рекламі вони побачили, що салон цього класу рейсу від Emirates повністю обладнаний плоскими сидіннями, оновленими розважальними системами та персональними міні-барами”, – розповідає видання.

Але замість обіцяних повністю плоских крісел пара в літаку виявила сидіння, які не повністю відкидалися, і не було міні-бару.

“Авіакомпанія використовувала для рейсу до Дубаї більш старі літаки Boeing 777-300ER із застарілими салонами бізнес-класу. Моргани подали до суду на компанію за неправдиву рекламу. Позивач стверджував, що в його квитковій квитанції була фотографія інших продуктів авіакомпанії. Очікування розчарованих пасажирів були започатковані. на фотографіях авіакомпанії з літаками Boeing 777-200LR та Airbus A380”, – доповнює джерело.

Ресурс повідомляє, що ці знімки широко представлені в рекламних матеріалах перевізника, зокрема на офіційному сайті Emirates для Нової Зеландії.

Суд по суперечках Нової Зеландії ухвалив рішення на користь морально постраждалих пасажирів, ухваливши, що реклама Emirates про продукти бізнес-класу на місцевому ринку була оманливою.

“На своє виправдання авіакомпанія стверджувала, що її контракти з клієнтами дозволяють їй змінювати літаки, які вона експлуатує на маршрутах, відповідно до експлуатаційних вимог, і повідомляє, що її веб-сайт дрібним шрифтом попереджає мандрівників про те, що певні типи літаків не гарантуються.

Юристи авіаперевізника також стверджували, що вони використовували ці старі літаки для рейсів з/в Нову Зеландію, тому що ці маршрути були збитковими, а сидіння, що відкидаються на 166 градусів, були фактично повністю плоскими для “звичайних мандрівників в економ-класі”, – доповнює ЗМІ.

Проте суддя новозеландського трибуналу за суперечками зазначила при ухваленні рішення, що Emirates “не використовує повітряні судна зі застарілими салонами як випадкову або термінову заміну літака”, а регулярно експлуатує їх на всіх своїх рейсах до Нової Зеландії.

Спочатку авіакомпанія-відповідач запропонувала незадоволеним пасажирам часткове відшкодування у розмірі 786 новозеландських доларів (489 доларів США), що відображає 5-відсоткове скорочення послуг, які, як вона стверджувала, вони отримали порівняно з рекламою.

Суд зобов’язав арабську авіакомпанію виплатити Марку Моргану 13 555 новозеландських доларів (8 440 доларів США), що є частковим відшкодуванням вартості квитків і відшкодуванням вартості підвищення класу до першого класу на одній ділянці, щоб він і його дружина могли отримати повністю плоскі сидіння.

За інформацією видання, авіакомпанія має заплатити компенсацію Морганам до 27 березня.