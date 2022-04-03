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Україна

Жахливі злочини росіян в Ірпені: По тілах жінок їздили на танках

Євгеній Подольський

– Російські солдати розстріляли жінок і дівчат в Ірпені під Києвом, а потім задавили їх тіла танками, – сказав мер міста Олександр Маркушин у записі німецької телекомпанії Deutsche Welle, розміщеної в неділю на сайті Nexta. .

У ролику Маркушин розповідає, що багато жителів Ірпеня загинули через міни, багато хто був розстріляний, у тому числі дівчата і жінки, тіла яких потрапили під танки.

Ірпінь був відбитий українцями у Росії у п’ятницю. За оцінкою мера, внаслідок дій росіян зруйновано половину міста.

Російські злочини

Згвалтування — військовий злочин та знаряддя війни, яке росіяни використали під час війни в Україні, — написала у суботу у Twitter посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

«Згвалтування – це інструмент війни. Хоча ми ще не знаємо всієї повноти його використання в Україні, тепер ясно, що воно було частиною російського арсеналу», – написала Сіммонс.

Посол додала, що жінок в Україні “згвалтували на очах у дітей, дівчаток – на очах їхніх сімей”.

«Згвалтування – це військовий злочин, – підкреслила Сіммонс.

Жахливі злочини росіян в Ірпені: По тілах жінок їздили на танках

У залишеному російськими місті Буча під Києвом українські військові виявили братську могилу, де поховано близько 300 мирних жителів. У деяких із них були зв’язані руки за спиною. З іншого боку, біля дороги за 20 кілометрів від Києва було виявлено оголені тіла кількох жінок, яких росіяни раніше намагалися спалити. “Це були мирні жителі, це був розстріл”, – сказав речник президента України Сергій Никифоров.

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