Жахливі злочини росіян в Ірпені: По тілах жінок їздили на танках

– Російські солдати розстріляли жінок і дівчат в Ірпені під Києвом, а потім задавили їх тіла танками, – сказав мер міста Олександр Маркушин у записі німецької телекомпанії Deutsche Welle, розміщеної в неділю на сайті Nexta. .

У ролику Маркушин розповідає, що багато жителів Ірпеня загинули через міни, багато хто був розстріляний, у тому числі дівчата і жінки, тіла яких потрапили під танки.

Ірпінь був відбитий українцями у Росії у п’ятницю. За оцінкою мера, внаслідок дій росіян зруйновано половину міста.

In #Irpen, the occupiers shot women and girls and then drove tanks over them

The mayor of the city, Oleksandr Markushin, said this in an interview pic.twitter.com/PGmcyzQYdV

