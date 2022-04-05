Супутникові знімки суперечать кремлівській пропаганді: Росіяни влаштували геноцид у Бучі

«New York Times», посилаючись на фотографії компанії Maxar, доводить, що вони суперечать версії, що просувається Росією, про те, що вбивства мирних жителів у Бучі відбулися після того, як її армія залишила місто. На фото видно, що тіла мирних жителів лежали на вулицях Бучі як мінімум з 11 березня.

На супутникових знімках від 11 березня, представлених щоденною газетою, видно 11 фігур, що нагадують людські тіла, що лежать на вулиці Яблонській, розташовані в тих самих місцях, де вони були виявлені після звільнення 2 квітня, показані в перших відеороликах, опублікованих на сайті того ж дня.

“Причини смерті неясні. Частина тіл лежала поряд із чимось, схожим на вирву від удару. Інші лежали поряд із покинутими автомобілями. Троє тіл лежали поряд із велосипедами», — пише газета.

Як вказує «NYT», ці зображення суперечать висунутому росіянами наративу про те, що загибель мирних жителів сталася після їхнього відходу, а вигляд вулиці, на якій лежали тіла, було інсценовано. Для просування цих претензій Кремль оголосив про скликання конференції та зажадав скликання позачергового засідання Ради Безпеки ООН.

Шокуючі російські злочини

Глави держав, політики, ЗМІ, весь світ вражені моторошними новинами з Бучі в Україні. Місто під Київськом було звільнено українською армією у п’ятницю. З суботи представники української влади та ЗМІ повідомляють про виявлення численних тіл убитих росіянами мирних жителів не лише у Бучі, а й в інших звільнених містах Київської області.

Російські солдати, ймовірно, страчували там українців, документально зафіксували й зґвалтування жінок. Українські військові виявили у Бучі тіла мирних жителів, що лежать на головній дорозі міста. У деяких жертв були пов’язані руки за спиною та вогнепальні поранення. За даними української прокуратури, всього у Бучі, Гостомелі та Ірпені було виявлено не менше 410 тіл.