Лауреат загальнонаціональної програми «Людина року-2021» в номінації «Житловий комплекс року» – ЖК «ARIA» Компанія забудовник GEOS

«Або працюй, або воюй, або борись, або допомагай» – настанова нашого Президента України Володимира Зеленського. Саме її дотримуються у будівельній компанії GEOS.

GEOS будує майбутнє разом з Україною, яка сьогодні вибудовує та відвойовує свою незалежність завдяки нашим Збройним Силам України. Ми залишаємося у своїй країні, продовжуємо працювати, давати роботу нашим співробітникам та платити податки у бюджет країни, бо віримо у Перемогу України.

Досягнення компанії

GEOS – будівельна компанія, яка з 2004 року реалізує проєкти в Україні, з 2015 року в Угорщині та з 2018 — в Іспанії.Понад 18 років компанія успішно втілювала у життя проєкти у сферах житлового, комерційного та промислового будівництва.

GEOS побудувала сучасні житлові комплекси: AlterEgo, Auroom, NobelHome, Cardinal, Richmond, ADAMANT, GloriaPark, Chelsea, BonApart, MelodyPark та інші. Сьогодні будуються Family&Friends, SENAT та інші.

Нині йде робота над введенням в експлуатацію одного з найбільших в Україні ЖК бізнес-класу Aria на 467 квартир.

ARIA — флагманський проєкт компанії Geos. Архітектори проєкту прагнули створити композицію відповідно до сучасних тенденцій в архітектурі — з бетону, металу та скла. Завдяки плавним формам фасадів, змінній поверховості та розташуванню, з різних точок огляду буде змінюватиметься зовнішній вигляд будівлі.

Розташований комплекс у самому серці столиці в Печерському районі на бульварі Миколи Міхновського. ЖК Aria буде із закритою територією від автомобілів та сторонніх людей.

Особливості ЖК Aria:

у комплексу будуть велопарковки та зарядки для електрокарів;

спеціальні комори — приміщення для зберігання сезонних та побутових речей майбутніх мешканців;

планування з дворівневими квартирами, відкритими терасами та

панорамними вікнами з краєвидами міста;

комерційні площі з лицьового боку перших поверхів комплексу для зручності мешканців. Зокрема, у ЖК заплановано відкриття чисельних магазинів, спортивної зали, аптеки тощо.

Також наразі будується статусний ЖК SENAT, в якому передбачаються 3 черги — ЖК бізнес-класу для поціновувачів комфорту і затишку в самому екологічно чистому Голосіївському районі міста. Його часто називають «легенями столиці». Адже майже 60% локації займає Голосіївський національний парк, що має площу 141 га та є найбільшим міським парком в Європі.

Ще один проєкт компанії – ЖК Family&Friends. У комплексі передбачено все, що необхідно мешканцям великого міста – ефективно розпланована площа, сучасні інженерні системи, утеплений фасад, безпечна територія двору, в якому юному поколінню завжди буде чим зайнятися на обладнаних спортивних і дитячих майданчиках.

Компанія GEOS активно розвивається на Європейському ринку. Наприклад, має 8 успішних проєктів в Угорщині. А саме в Будапешті у портфелі компанії 3 реалізованих проєкти та 5 на стадії будівництва. Крім того, GEOS має три ексклюзивні проєкти в Іспанії на узбережжі Коста-Бланка – 1 реалізований та два на стадії будівництва.

Компанія GEOS була відзначена міжнародними нагородами та визнана найкращим девелопером. Неодноразово була нагороджена премією The European Property Ewards з кращими проєктами в Україні (ЖК Cardinal, ЖК Auroom) та Будапешті (Raday Residence, Erkel Residance).

За час своєї роботи GEOS здобула репутацію надійного забудовника, сформувала високопрофесійну команду, накопичила великий конкурентоспроможний портфель інструментів та рішень. Успішно представила себе на Європейському ринку.

Будівельна компанія Geos це:19 років стабільної роботи; 6 449 квартир введених в експлуатацію; 80 успішних проєктів; 30 збудованих будинків.

«Всі наші об`єкти цікаві. Важливо те, що там живуть люди, одружуються, ростять своїх дітей, святкують день народження. Головне, що ми за життя бачимо результати своєї праці, можемо показати її своїм дітям та внукам», — розповідає Михайло Миколайович Голиця, Голова наглядової ради будівельної компанії GEOS.

Особисті професійні здобутки Михайла Миколайовича Голиці

Михайло Миколайович Голиця близько 40 років професійно займається будівництвом. Обіймав посаду начальника Головного управління житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації, 12 років працював заступником голови Київської міської державної адміністрації, Голова правління холдингової компанії «Київміськбуд», депутат Київської міської ради 22, 23, 24 і 25 скликань.

Географія побудованих за участі Михайла Миколайовича об`єктів — це не тільки Київ, а й Полтава, Житомир, український Крим. Особливою гордістю є прийняття участі у будівництві НСК «Олімпійський», де проходило Євро 2012. Також брав участь у зведенні Бессарабського кварталу у центрі Києва та 4-го мікрорайону на Позняках (складається з 18 будинків, школи майбутнього, поліклініки, дитячого садочку).

Діяльність заради Перемоги під час воєнного стану:

З перших днів повномасштабного вторгнення окупантів, будівельна компанія GEOS та особисто Михайло Миколайович Голиця багато допомагають ЗСУ, а також мешканцям різних регіонів України, а саме:

Надали 388 переселенцям на 6,5 місяця житло з усіма зручностями (душ, ТВ, вода гаряча/холодна). Профінансували буріння свердловини у Чернігівському госпіталі. Передали в Чернігівський госпіталь 150 кг меду. Щомісячно надаємо допомогу сім’ям військовослужбовців ЗСУ: фінансову, харчові продукти, одягом на 88 сімей. ГЕОС Девелопмент перераховували кошти волонтерським організаціям і поліції.

Така волонтерська діяльність відзначена чисельними грамотами та подяками від різних підрозділів ЗСУ та госпіталів, де лікуються наші військові.

Про майбутнє в Україні та країнах Європейського союзу

Будівельна компанія GEOS планує будівництво нових житлових комплексів в Україні та в країнах Європейського Союзу.

«Тільки разом ми зможемо подолати ворога та відродити нашу країну. А також побудувати нову, сильну державу, а у ній багато нових, затишних осель для наших українців», — вважає Михайло Миколайович Голиця, Голова наглядової ради будівельної компанії GEOS.