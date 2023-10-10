Лауреат загальнонаціональної програми «Людина року-2021» в номінації «Лідер агропромислової галузі та стійкого нездоланного бізнесу»

Професійна довідка про лауреата:

Герега Галина Федорівна

Співзасновниця, голова ТОВ «Епіцентр К»

співзасновниця «Епіцентр Агро»



Освіта:

У 1978 році закінчила Львівський кооперативний технікум з відзнакою.

У 1983-му – технологічний факультет Київського торговельно-економічного інституту з відзнакою.

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічна ефективність функціонування торговельних комплексів».

Нагороди:

За вагомий особистий внесок у розвиток підприємництва в Україні, значні здобутки у професійній діяльності Галина Герега нагороджена орденом «За заслуги» І, ІІ та III ст.

За визначну благодійну діяльність нагороджена медаллю «Івана Мазепи».

За внесок у розбудову столиці нагороджена медаллю «На відзначення 1530-річчя Києва».

Галина Герега удостоєна орденів святої великомучениці Варвари І ступеня та святого Миколи Чудотворця ІІІ ступеня, ордена святої рівноапостольної княгині Ольги, ордена 1025-річчя хрещення Київської Русі та багато інших нагород.

«Епіцентр Агро» – один з топових гравців на аграрному ринку України. Завдяки сформованій Галиною Герегою та її командою ефективній бізнес-моделі та високому рівню відповідальності, холдинг впевнено приймає виклики сьогодення. Наразі діяльність «Епіцентр Агро» відбувається за такими напрямками як рослинництво, тваринництво, елеваторне господарство та логістика.

Земельний банк компанії налічує 167 тис. га, що забезпечило чільне місце «Епіцентр Агро» у рейтингу десяти найбільших агрохолдингів України. Активи компанії знаходяться в Київській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій та Тернопільській областях.

Рослинництво залишається одним з ключових напрямків діяльності холдингу. Зараз головними завданнями є адаптація структури посівних площ під реалії сьогодення, а також збільшення посівних площ культур (соняшник, ріпак, цукровий буряк) з можливістю переробки всередині країни. Найбільшу питому вагу в структурі посівів займають кукурудза – 39%, соняшник – 32%, пшениця – 14%, ріпак – 7%. У 2022 році валовий збір кукурудзи склав 445 тис. т, пшениці – 101 тис. т, соняшнику – 167 тис. т. У 2023 році вже зібрані ранні зернові. Валовий збір пшениці склав 157 тис. т, ріпаку озимого – 45тис. т. Агрокомпанія очікує отримати від врожаю пізніх культур: сої – 22 тис. т, соняшнику – 150 тис. т та кукурудзи – 550 тис. т.

З метою забезпечення власних потреб, здешевлення собівартості продукції та мінімізації ризиків поставки ТМЦ «Епіцентр Агро» активно розвиває систему виробництва рідких добрив, компостування, селекцію насіння пшениці, сої, кукурудзи. Окрім того, відбувається безперервне оновлення технічної бази, в результаті якого законтрактовано 50 одиниць важких тракторів, поповнено перелік самохідних обприскувачів, заплановано формування власного парку дронів для внесення ЗЗР. У складній ситуації з реалізацією сільськогосподарської продукції, коли не працюють порти, а сусідні країни Європейського союзу ввели заборону на імпорт сільськогосподарської продукції, «Епіцентр Агро», при наявності власного автопарку олієвозів та зерновозів, шукає нові ринки збуту та робить все можливе для забезпечення життєдіяльності підприємства. Так для реалізації олії соняшнику було закуплено 50 олієвозів. Також станом на сьогодні автопарк агрокомпанії налічує 145 зерновозів, які забезпечують доставку вирощеного зерна на переробку та в логістичні хаби.

Підтримувати високу ефективність обробки земельних активів дозволяє аналіз ґрунтів у власній лабораторії холдингу. Надійний агрохімічний сервіс «Епіцентр Агро» використовує не лише у власних цілях, а й підтримує сільськогосподарське виробництво інших аграріїв, надаючи якісну консультаційну підтримку.

Для зберігання отриманого врожаю компанія використовує власні потужності. Наразі в структурі «Епіцентр Агро» функціонує 16 елеваторів із загальною потужністю одночасного зберігання понад 1,75 млн т, що стало визначальним фактором утримання на плаву в складний період руйнування ланцюгів збуту, особливо в 2022 році, коли урожай 2021 року залишився на елеваторах, а урожай 2022 року уже потрібно було збирати. Попри складнощі, спричинені повномасштабною війною, у 2022 році було успішно завершено будівництво двох елеваторів у Шепетівці та Чотирбоках Хмельницької області. Вже восени на нових потужностях здійснювався прийом зернових пізньої групи.

Перспективним напрямком діяльності «Епіцентр Агро» є тваринництво. Сьогодні чисельність стада налічує 8,7 тис. голів, в т. ч. 4,3 тис. корів. Добовий обсяг молока складає понад 97т. Зважаючи на застарілу матеріально-технічну базу, холдинг ставить за мету не лише її модернізацію, а й впровадження новітніх підходів до ведення відповідального бізнесу в цій ніші. Таким чином, вагомим завданням компанії є наповнення внутрішнього ринку якісною м’ясо-молочною продукцією.

Разом із впровадженням ефективних бізнес-стратегій, важливим напрямком діяльності «Епіцентр Агро» є формування свідомої корпоративної культури. На сьогодні у штаті компанії задіяні 4580 висококваліфікованих працівників.

«Епіцентр Агро»: діяльність заради Перемоги під час військового стану

На 1 вересня 2023 р. в «Епіцентр Агро» до лав ЗСУ мобілізовано 329 чоловік. Незважаючи на всі складнощі розвитку вітчизняного аграрного бізнесу, холдингу вдалося уникнути скорочення фахівців. Заробітна плата була проіндексована 01.04.2023 та наразі виплачується вчасно й у повному обсязі. За 2022 р. до державного та місцевих бюджетів компанія сплатила понад 587 млн грн податків.

Компанія «Епіцентр Агро» є прикладом соціально відповідального бізнесу в Україні, високо цінує та підтримує відносини з пайовиками. За 2022 р. було повністю виконано зобов’язання перед орендодавцями. Окрім фінансових виплат, пайовики можуть отримати в розрахунок паю продукцію власного виробництва: олію, борошно тощо. Цю продукцію споживачі мають можливість придбати також в мережі торгових центрів «Епіцентр», яка була заснована у 2003 році подружжям Олександра та Галини Герег.

Група компаній «Епіцентр»

Очолювана Галиною Герегою мережа торгових центрів «Епіцентр» – лідер ритейлу в Україні. Компанія попри війну розвиває свій бізнес та відроджує національну економіку. Епіцентр не лише зобов’язався відбудувати всі зруйновані обстрілами торгові центри, а й відкриває нові об’єкти. У 2022 році відкрито нові торгові центри на Березняках у Києві та на Кільцевій у Львові. А це – нові робочі місця та збільшення відрахувань до оборонного бюджету країни. Цьогоріч розпочато відбудову об’єктів, які були повністю зруйновані внаслідок військових дій у перший рік повномасштабної війни: ТЦ в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі.

Зокрема, в Бучі замість знищеного об’єкту планується побудувати сучасний двоповерховий ТРЦ площею понад 100 000 кв. м, аналогів якому немає в мережі. Цей ТРЦ має бути символом відбудови Бучі. Інвестиції компанії дозволять прискорити відновлення й інших регіонів, які постраждали від бойових дій. Наразі Епіцентр забезпечує роботою 38 тисяч своїх працівників та надає їм всебічну підтримку. Окрім цього, компанія продовжує підтримувати тисячі вітчизняних постачальників продукції, малих та середніх підприємств.

Група компаній «Епіцентр»: діяльність заради Перемоги під час військового стану

З початку великої війни група компаній «Епіцентр» спрямувала на допомогу країні понад два мільярди гривень. Було створено три гуманітарні хаби в різних регіонах України, які забезпечували прийом та відправлення гуманітарних вантажів, а також допомагали переселенцям із Маріуполя, Бердянська, Мелітополя та інших населених пунктів.

Епіцентр реалізував масштабну благодійну ініціативу по закупівлі та передачі реанімобілів для потреб медицини катастроф. За цей час 65 придбаних машин швидкої допомоги вирушили на допомогу лікарям у різні регіони країни. Загальна сума придбаних авто – 174 млн грн. Долучились до порятунку людських життів і понад 1 млн покупців, партнери та постачальники компанії. Крім забезпечення потреб екстреної медичної допомоги, компанія додатково передала реанімобілі і у військові підрозділи за запитом бойових медиків, замовлена також нова партія.

Вже зараз Епіцентр на старті нової глобальної ініціативи, що допоможе у гуманітарному розмінуванні України – найбільш замінованої країни світу. Епіцентр першим з бізнесів підтримав ініціативу Президента України «Гуманітарне розмінування» та профінансує 1 млн доларів США на першу партію броньованих автомобілів для розмінування.

Значна частина персоналу Епіцентру долучилася до спротиву військовій агресії. Близько 3000 працівників взяли до рук зброю, щоб героїчно боронити рідну землю від загарбника. Компанія підтримує їх родини, а мобілізованим працівникам виплачує заробітну плату в повному обсязі.