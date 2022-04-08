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Київ повертається до нормального життя, відкриваються магазини та ресторани

Євгеній Подольський

На початку квітня Київ помітно пожвавішав. Перехожих та автомобілів на вулицях стає дедалі більше. Вони відкривають магазини, кафе, ресторани, перукарні. Місцевий уряд оголосив, що 90 відсотків учнів відновили свої онлайн-заняття. Кияни, які залишили місто після початку російських бомбардувань наприкінці лютого, повертаються до своїх будинків, незважаючи на попередження влади про те, що військова загроза ще не минула.

Полиці київських супермаркетів почали заповнюватись останніми днями березня. З одного боку, знизився попит, а з іншого, імпортні продукти, доставлені гуманітарними конвоями у перші дні війни в Україні, поступилися місцем традиційним українським продуктам харчування. Ринки для сільськогосподарської продукції поступово відкриваються.

Малий бізнес знову працює. За даними мерії, з початку квітня відкрилися понад 760 продуктових магазинів, 400 ресторанів та понад 440 автомайстерень.

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