Новозеландська авіакомпанія запускає спальні капсули в економ-класі

Авіакомпанія Air New Zealand анонсувала послугу зручного перельоту в лежачому положенні в економ-класах своїх літаків на далекомагістральних рейсах. Йдеться про запуск про комфортні спальні капсули Skynest, орендувати місце в яких набагато дешевше, ніж купувати квиток у бізнес або перший класи.

Згідно з даними порталу Daily Star, кожна капсула є затишною каютою, обладнаною захисною шторкою, ліжком, матрацом, подушками, простирадлами, ковдрами, берушами, роз’ємом для зарядки, освітленням, вентиляційним отвором і ременем безпеки. Крім того, перевізник забезпечує заміну білизни та прибирання кают між сеансами тривалістю близько 30 хвилин. Зауважимо, що спальні капсули нагадують удосконалені полиці у плацкартному вагоні поїзда, але лише у небі.

Вартість додаткової послуги для 4-годинного сеансу оцінена Air New Zealand в 400-600 доларів. Пасажири можуть забронювати капсулу як доповнення до квитка при початковій покупці, а також пізніше або на борту, якщо є вільні місця.

Air New Zealand поки що знаходиться в процесі підвищення цін на всі послуги, включаючи своє ноу-хау, проте директор з роботи з клієнтами та продажами Ліен Джераті вже підтвердила цінник на можливість комфортно спати під час перельоту.

«Клієнти зможуть замовити його як доповнення до свого квитка при початковій покупці. Тим не менш, ми також працюємо над можливістю додати їх до їх квитків на пізніший термін, а також бронювання полиці безпосередньо на борту за наявності вільних місць. Ці деталі все ще опрацьовуються, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість поділитися ними, як тільки все буде підтверджено», — зазначила представник перевізника.