У Єгипті російські туристи масово скаржаться на русофобію та погане ставлення

На русофобські настрої поскаржилися російські туристи, які застрягли на курорті Шарм-ель-Шейх після скасування свого рейсу. Як йдеться у ролику від постраждалих, який наводить пропагандиських Telegram-канал Mash, туристи мали повернутися до Росії ще в середу, але виліт авіакомпанії Red Wings був скасований з технічних причин. І ось тут і почалося…

«Боїнг зламався — і після того, як нас протримали до 19 години без їжі та води в аеропорту, нас відвезли до найближчого готелю. Пообіцяли, мовляв, на батьківщину поїдете завтра. Але вранці по людей ніхто не приїхав. Спробували дізнатися, чому причину, проблему позначити ніхто не зміг. Говорять, усім відповідали так: це ваші “трабли” і все одно, що вам треба виходити на роботу», – заявили туристи.

Також раніше “ДІП” писав, що російські туристи у Фінляндії почали скаржитися, що їхні автомобілі закидають яйцями. Подробиці читайте у матеріаріалі.

При цьому за їхніми словами: «У готелі, куди нас розселили, відбуваються крадіжки, русофобські настрої, води немає, як і людських стосунків», – заявляють туристи. Також вони повідомили, що жодних документів про відміну рейсу RedWings та туроператор не надали, тому туристи, у яких «згоріли» квитки на пересадочні рейси, «знаходяться не просто у підвішеному стані, але у безвихідному».

Нагадаємо, що раніше про «русофобські» настрої заявляли і з Таїланду: за словами російського блогера, після лютого тайці «вивчили географію, нарешті дізнавшись, де знаходиться Білорусія, Україна та Росія, і що ми всі різні». Якщо говорити загалом, то тайці росіян не дуже люблять. Про це поділився зі мною таєць, з яким ми жили в Бангкоку. Тайці вважають, що ми агресивні п’яниці. Ми при всіх любимо з’ясовувати сімейні стосунки, нерідко влаштовуємо скандали в готелях, ресторанах, не соромимося торгуватися так, що тайцям просто стає нудно від нас. А ось українців люблять, а тим більше зараз», – запевнила блогерка.