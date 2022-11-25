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НімеччинаТуризм

В аеропорту Берліна через екоактивістів призупинили всі рейси

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В аеропорту Берліна через екоактивістів призупинили всі рейси

Як повідомляє портал rbb 24, вчора, 24 листопада, в аеропорту Берліна Бранденбург було припинено рейси через проникнення екоактивістів на рульову доріжку.

В інциденті брали участь активісти руху «Останнє покоління». Вони проникли на територію аеропорту, перекусивши кусачками дротяну огорожу. Потім вони приклеїлися долонями до руліжної доріжки — частини льотного поля, якою літаки вирулюють до ЗПС.

Повітряний рух в аеропорту Берліна було припинено. За даними Flightradar, кілька літаків, що підлітали до повітряної гавані, змінили курс та пішли на запасні аеродроми. Також було затримано вильоти ще кількох авіалайнерів.

Екорух останнім часом активізувався в Європі, раніше низку акцій його учасники провели в музеях.

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