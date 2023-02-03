У Німеччині 2 лютого запровадили нові правила носіння масок

Влада Німеччини напередодні офіційно скасувала обов’язкове носіння масок у поїздах далекого прямування та в громадському транспорті. Ця вимога діяла протягом майже двох років. Про це повідомляють німецькі ЗМІ.

Взявши до уваги покращення ситуації з COVID-19, влада Німеччини вирішила відмовитися від низки обмежень, пов’язаних з коронавірусом. Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах заявив, що кількість випадків зараження у січні скоротилася вдвічі порівняно із груднем.

Більше того, міністр зазначив, що кількість госпіталізацій до стаціонарів також скоротилася, і стало можливим зробити необов’язковим носіння захисних масок у поїздах далекого прямування та місцевому громадському транспорті.

За звітами медиків, у населення виробився високий рівень імунітету, і нової хвилі цього зимового сезону вони не очікують.

Однак, незважаючи на те, що носити маски в поїздах далекого прямування та місцевому громадському транспорті більше необов’язково, влада зазначила, що кожен може продовжувати користуватися засобами індивідуального захисту, якщо так почувається у більшій безпеці.

Крім скасування масок, людям, які склали позитивний тест на коронавірус, у багатьох регіонах країни більше не потрібна самоізоляція.

Щодо інших правил, пов’язаних з коронавірусом, було підкреслено, що вони залишаться чинними до 7 квітня. Ну а доти, доки не будуть скасовані всі обмеження, пацієнти, відвідувачі та медичні працівники, як і раніше, будуть зобов’язані носити захисні маски.

Цього року ситуація з коронавірусом у Німеччині значно покращилася. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, за останні сім днів у країні було зареєстровано 73 860 нових випадків зараження COVID-19. 48 хворих врятувати не вдалося.