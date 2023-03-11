У Берліні жінкам дозволили купатися топлес у всіх міських басейнах

Міська влада Берліна дозволила жінкам купатися топлес у всіх міських басейнах. Про це повідомляє офіційний сайт мерії.

Зазначається, що до міської ради надійшла скарга на ґендерну дискримінацію. Жителька Берліна обурилася, що їй не дозволили плавати в басейні з голими грудьми, хоча жодних формальних заборон на це не існує.

Жінка наголошувала, що загальні правила користування басейнами наказують носіння “купальних костюмів, що є у продажу” – без будь-яких уточнень щодо гендерних відмінностей та обмежень.

У міській раді Берліна розглянули скаргу і вирішили додатково уточнити в правилах, що “особи жіночої статі, а також особи з грудьми, що сприймаються як жіноча”, не зобов’язані носити верхню частину купальника у міських басейнах.

“Прийняте рішення створює рівні права для всіх берлінців, будь то чоловіки, жінки чи небінарні особи, а також створює правову визначеність для персоналу лазневих закладів”, – пояснили у мерії.

Боротьба за гендерну рівність у Європі

Влада іспанської Каталонії ще в 2019 році дозволила жінкам не носити верхню частину купальника на території громадських басейнів. Рішення було прийнято у контексті боротьби з ґендерною дискримінацією.

Також минулого року британська авіакомпанія Virgin Atlantic, що належить мільярдеру Річарду Бренсону, скасувала суворі правила щодо робочої уніформи персоналу. Тепер члени екіпажів літаків можуть “висловити свою гендерну ідентичність”, як вважають за потрібне.

Але не завжди боротьба за рівність між статями відбувається в такій “легкій сфері”, як носіння одягу певного типу. Так, в Англії всерйоз обговорюють, чи слід зробити бога “ґендерно нейтральним”. Тема дуже серйозна.