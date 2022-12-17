У Берліні вибухнув найбільший у світі циліндричний акваріум із 1500 екзотичними рибами

У торгово-розважальному комплексі DomAquaree у Берліні (Німеччина) вранці 16 грудня 2022 року вибухнув величезний акваріум, в якому мешкало близько 1500 екзотичних риб.

Внаслідок пригоди на головну дорогу в жвавому районі Мітте вилився 1 мільйон літрів води та сміття. Частину прилеглих вулиць довелося перекрити, повідомляє Reuters з посиланням на екстрені служби.

Крім того, за повідомленням берлінської поліції, постраждали двоє людей – вони зазнали осколкових поранень.

Представник берлінської пожежної охорони, у свою чергу, повідомив, що рятувальникам не вдалося потрапити на перший поверх будівлі через уламки. На місце події направлено пошуково-рятувальних собак.

Водночас із розташованого у ТРЦ готелю евакуювали близько 350 осіб.

При цьому екстрені служби поки не повідомляють, що спричинило вибух акваріума. Долю риб ні пожежники, ні поліція також не прокоментували.

Зазначимо, в торгово-розважальному комплексі DomAquaree розташовані готель Radisson, музей, магазини і ресторани, а також найбільший у світі циліндричний акваріум, що окремо стоїть, висотою 14 метрів, як стверджується на сайті готелю.