Літак який прямував із Франкфурта розвернувся через забитий туалет

Рейс United Airlines Boeing 777, який прямував із Франкфурта до Сан-Франциско, був змушений повернутися через переповнений туалет на борту.

Як повідомляє AviationSource, члени екіпажу робили спробу усунути проблему, але безрезультатно. UA59 вилетів із Франкфурта о 13:43 за місцевим часом і почав підйом у бік Сан-Франциско. Після досягнення точки виходу з повітряного простору Амстердама літак здійснив низку маневрів.

У результаті було ухвалено рішення повернутися до Франкфурта, де відбулася благополучна посадка після приблизно двох годин у повітрі.

Причиною повернення до Сан-Франциско став забитий туалет. Зазначається, що вміст туалету проник у кабіну, створюючи неприємний запах для пасажирів. Після цього інциденту літак ще два дні перебував у Франкфурті. Через кілька днів повітряне судно продовжило свій відкладений політ у Сан-Франциско.