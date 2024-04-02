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НімеччинаТуризм

Літак який прямував із Франкфурта розвернувся через забитий туалет

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Літак який прямував із Франкфурта розвернувся через забитий туалет
Photo by Tim Gouw on Unsplash

Рейс United Airlines Boeing 777, який прямував із Франкфурта до Сан-Франциско, був змушений повернутися через переповнений туалет на борту.

Як повідомляє AviationSource, члени екіпажу робили спробу усунути проблему, але безрезультатно. UA59 вилетів із Франкфурта о 13:43 за місцевим часом і почав підйом у бік Сан-Франциско. Після досягнення точки виходу з повітряного простору Амстердама літак здійснив низку маневрів.

У результаті було ухвалено рішення повернутися до Франкфурта, де відбулася благополучна посадка після приблизно двох годин у повітрі.

Причиною повернення до Сан-Франциско став забитий туалет. Зазначається, що вміст туалету проник у кабіну, створюючи неприємний запах для пасажирів. Після цього інциденту літак ще два дні перебував у Франкфурті. Через кілька днів повітряне судно продовжило свій відкладений політ у Сан-Франциско.

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