Німці припинили бронювати відпочинок у Туреччині: названо причину

Число бронювань німецькими туристами турів до Туреччини різко зупинилося після лютневого землетрусу. Таку інформацію надало німецьке аналітичне агентство Travel Data & Analytics (TDA). За їхніми даними, туристи «воліють зачекати та подивитися, що буде». Тим більше, що прогнози щодо сейсмобезпеки, озвучені, зокрема, німецькими вченими, вселяють побоювання. Крім того, свою роль відіграла і проблема біженців, які на даний момент розміщені в готелях Анталії та інших курортів Туреччини.

Примітка. Ще більше підігрів побоювання туристів прогноз щодо мега-землетрусу, який має статися найближчими днями. Докладніше читайте у матеріалі «Зловісний сигнал: безліч курортів і міст може бути зруйновано в березні мегаземлетрусом».

Як заявили експерти аналітичного агентства Travel Data & Analytics (TDA), до початку лютого бронювання йшли активно, причому з точки зору грошового обігу кількість бронювань, зроблених у Німеччині у січні, перевищила рівень 2019 року, проте за кількістю туристів відставання збереглося. Це пояснили в тому числі цінами, що зросли. При цьому на східне Середземномор’я, насамперед Туреччину, а також Грецію та Єгипет припадало до 40% бронювання, причому Туреччина показувала швидке зростання, обганяючи навіть «доковідний» рівень.

Однак після землетрусу бронювання «встали», наголосили експерти. «Кількість бронювань для відпочинку в регіоні Східного Середземномор’я загалом скоротилася. Туристи вважають за краще почекати та подивитися, що відбуватиметься у цьому районі», – заявили експерти.

Причин цього очікується дві. По-перше, туристи налякані як самим землетрусом, так і багатьма прогнозами, що це не фінал «сейсмічної напруженості» і курорти знаходяться під загрозою. Це також підтвердило нещодавній землетрус у курортній провінції Ізмір. У понеділок увечері підземний поштовх зафіксували в Егейському морі поряд із курортною провінцією. Магнітуда була значно меншою, ніж у катастрофічних землетрусів початку лютого — лише 4.1. Але цього вистачило, щоб місцеві жителі та туристи в паніці повибігали на вулицю.

Нагадаємо також, що саме німецькі вчені припустили, що в зоні буйства стихії може опинитися і Стамбул. Про те, що «культурна столиця» Туреччини знаходиться в зоні вкрай високого сейсмічного ризику, і до страшної катастрофи в Туреччині залишилося не так багато часу, заявили німецькі вчені з Німецького центру геологічних досліджень (GFZ) у Потсдамі, які назвали терміни нового ймовірного землетрусу в Стамбулі. . Марко Бонхофф з Німецького дослідницького центру геонаук (GFZ) у Потсдамі впевнений: наступний великий землетрус не за горами, причому він з великою ймовірністю станеться саме в районі Стамбула. «Хоча ситуація в Стамбулі не змінилася внаслідок останніх підземних поштовхів на південному сході, ризик для мегаполісу загалом такий самий високий, як і в регіоні, що постраждав на даний час. Середній період повторюваності сильного землетрусу в Стамбулі становить 250 років, а останній великий землетрус стався в 1766 році, тому наступний вже давно назріло», – пояснив німецький експерт. Прогноз із точністю до року зробити складно, але дуже висока ймовірність того, що району Стамбула загрожує сильний землетрус у найближчі кілька років чи десятиліть.

Друга причина також пов’язана із землетрусом — це проблема біженців. Як запевняють деякі експерти, туристи не захочуть жити за свої гроші у тих же готелях, що приймають постраждалих. І більше того — навряд чи вони заселяться в готелі навіть одразу після того, як не ті підготуються до сезону, зробивши хоч би косметичний ремонт. До речі, у Росії експерти також називали цю причину серед приводів зниження продажів Туреччини. Так, у середині лютого прозвучала заява, що в Росії продажі турів до Туреччини вже впали на 25%: про це розповіли «Комерсанту» експерти туристичного роздробу. При цьому туроператори назвали як одну головну причину цього – побоювання туристів, що їм доведеться «ділити готелі з біженцями», яких готелі дали притулок після землетрусу.

У німців поки що за рахунок усіх цих обставин може виграти Іспанія. За даними іншого аналітичного агентства Reyseanalyse, цей напрямок обрали щонайменше 13% німців, ще 11% запланували Італію та 6% – Грецію.