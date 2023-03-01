Зловісний сигнал: в березні безліч курортів і міст може бути зруйновано мегаземлетрусом

Про мегаземлетрус на початку березня, внаслідок якого буде зруйновано безліч курортів та міст, попередив туристів нідерландський сейсмолог Френк Хугербітс, який передбачив минулий землетрус у Туреччині. Висновки експерта опубліковані на сторінці наукового інституту SSGEOS, співробітником якого є науковець. Згідно з ними, землетрус може статися з 3 по 5 березня і торкнутися щонайменше 12 точок планети. Причому наслідки будуть набагато страшнішими, ніж у землетрусу в Туреччині, упевнений експерт.

Згідно з попередніми прогнозами, магнітуда землетрусів складе катастрофічні 8.5 бали і навіть вище. За заявами Хубертіса, небувала сейсмічна активність буде викликана очікуваним зближенням планет 2 і 5 березня, які своєю гравітацією якраз і можуть викликати сейсмічну катастрофу на Землі.

У результаті бути напоготові доведеться майже у всіх сейсмонебезпечних місцях Землі. До списку з 12 небезпечних напрямів експерти включили Грецію і, відповідно, Туреччину, оскільки якщо щось станеться в одній із цих країн, то й сусідній теж «достанеться» по-повній. Також список включає Японії, Індонезію, Португалію та Північну Америку. Втім, враховуючи сильну напругу земної кори в районі Туреччини, саме ця країна і є найнебезпечнішим місцем.

Нагадаємо, раніше пан Хубертіс також передбачив, що наступним після Туреччини місцем руйнівних поштовхів стане Єгипет, а також Ліван. За його словами, він ґрунтується на дослідженні вразливості обох районів для сейсмічної активності. “Я не можу визначити, чи станеться це наступного тижня, у найближчі п’ять чи десять років”, – сказав Хугербітс. Однак він заявив, що саме пік повнолуння, який припав на 9-10 лютого, викликав сильні підземні поштовхи. За його словами, «сейсмічна активність може поширитися у бік Лівану і надалі Єгипту.

Для турецьких курортів та популярних у туристів міст прозвучало чимало інших страшних прогнозів. Особливо багато їх, звичайно, саме Туреччиною. За прогнозами, які озвучив учений-геолог, член Турецької асоціації геологів-нафтовиків та Турецького національного комітету інженерної геології Окан Тюйсюз, до зони ризику нового землетрусу потрапили відомі туристичні провінції Туреччини – Анталія, Мугла та Ізмір. Усього небезпечними, які потрапили до лінії розлому, визнано 45 провінцій, включаючи курортні. Загалом у зоні ризику більше половини всіх провінцій країни: 45 з 81 — і серед них такі знамениті у відпочиваючих напрями, як Анталья, Стамбул, Мугла, відома курортами Бодрум, Мармарис та інших., Ізмір. «Точне місце розташування більшості розломів невідоме, тому вказати на конкретні місця, які схильні до найбільшої небезпеки, важко», – додав експерт.

Ще один турецький сейсмолог, сейсмолог, член Академії наук Туреччини, професор Наджі Герюр, заявив, що в зоні ризику може опинитися турецька провінція Адана — зазначимо, що теж розташована на узбережжі, це практично «сусідня» з Анталією затока. Також ризик великий і Кіпру. Експерт пояснив, що при землетрусі відбувається викид енергії в одному кінці розлому, але частина накопичується і переноситься в другий кінець розлому. Він нагадав, що після лих у Кахраманмараші фахівці заявляли про можливу загрозу для Адана та Хатая. Герюр заявив, що очікує на землетрус в Адані, який «розрядить» цю напругу. У зоні ризику може опинитися і Кіпр. Його прогнози читайте за цим посиланням.

Крім того, експерт погодився зі своїми німецькими колегами, які раніше припустили, що в зоні буйства стихії може опинитися і Стамбул. Про те, що «культурна столиця» Туреччини знаходиться в зоні вкрай високого сейсмічного ризику, і до страшної катастрофи в Туреччині залишилося не так багато часу, заявили німецькі вчені з Німецького центру геологічних досліджень (GFZ) у Потсдамі, які назвали терміни нового ймовірного землетрусу в Стамбулі. Марко Бонхофф з Німецького дослідницького центру геонаук (GFZ) у Потсдамі впевнений: наступний великий землетрус не за горами, причому він з великою ймовірністю станеться саме в районі Стамбула. «Хоча ситуація в Стамбулі не змінилася внаслідок останніх підземних поштовхів на південному сході, ризик для мегаполісу загалом такий самий високий, як і в регіоні, що постраждав на даний час. Середній період повторюваності сильного землетрусу в Стамбулі становить 250 років, а останній великий землетрус стався в 1766 році, тому наступний вже давно назріло», – пояснив німецький експерт. Прогноз із точністю до року зробити складно, але дуже висока ймовірність того, що району Стамбула загрожує сильний землетрус у найближчі кілька років чи десятиліть.