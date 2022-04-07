Ситуація в Нагірному Карабаху: Вірменія та Азербайджан погоджуються на мирні переговори

Уряди Єревана та Баку домовилися про проведення мирних переговорів щодо нагірно-карабахського конфлікту.

Про це заявили прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв на зустрічі у Брюсселі. Господарем зустрічі став Євросоюз, який погодився виступити посередником між країнами-конфліктами.

Обидві сторони погодились створити двосторонню комісію. Його завданням буде перевизначення кордону між Вірменією та Азербайджаном. Комісія також займатиметься забезпеченням безпеки та стабільності на кордоні. Його мають збудувати до кінця квітня. Офіс прем’єр-міністра Пашиняна поінформував про заходи у Брюсселі. Азербайджан поки що ніяк не прокоментував це питання.

Нагірно-карабахська суперечка

Нагірний Карабах – сепаратистський регіон Азербайджану, який під контролем вірмен із середини 1990-х років. Восени 2020 року вкотре розгорнулися бої за цей спірний регіон. Конфлікт завершився припиненням вогню у листопаді 2020 року. За цією угодою в Карабах було запроваджено російських миротворців, а Вірменія зобов’язалася передати окуповані території Азербайджану.

Незважаючи на це, ситуація між Азербайджаном та Вірменією, як і раніше, залишається напруженою, на кордоні відбуваються зіткнення. Два тижні тому Вірменія та Росія звинуватили Азербайджан у порушенні режиму припинення вогню. За словами вірмен, азербайджанські сили зайняли одне із сіл району, у ході зіткнень загинули троє вірменських солдатів.