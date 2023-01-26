Найбільший аеропорт в Європі оголосив про відміну всіх рейсів

Про скасування всіх авіарейсів принаймні на середу, 25 січня, оголосив німецький аеропорт імені Віллі Брандта – найбільший у Європі. Причиною хаосу в льотному розкладі та зриві величезної кількості рейсів став страйк, оголошений німецькою профспілкою Verdi.

Очікується, що в середу в авіагавані, що відкрилася тільки в ковідному 2020 році, мали злетіти і приземлитися близько 300 рейсів, це означає, що скасування торкнуться близько 35.000 пасажирів. На страйк вийдуть співробітники авіаційної безпеки, так і наземних служб, вимагаючи підвищення заробітної плати. Умова профспілки – підвищити зарплату для співробітників на 500 євро, чиї контракти укладені терміном на один рік. Водночас роботодавець готовий запропонувати довгострокові контакти, але за збереження нинішньої зарплати.

Представник аеропорту заявив, що, швидше за все, рейси в середу виконуватимуться взагалі не будуть. «У цій ситуації компанія аеропорту має припустити, що 25 січня не виконуватимуться регулярні пасажирські рейси», — йшлося у повідомленні.

У заяві на сайті пункту вильоту інформація збігається: «Через оголошений попереджувальний страйк в аеропорту Берлін-Бранденбург у середу, 25 січня 2023 року, пасажирські рейси будуть неможливі. Компанія BER, яка є оператором аеропорту, офіційно проінформувала увечері про це своїх партнерів — авіакомпанії, постачальників послуг наземного обслуговування, охоронні компанії та підприємства, які розташовані в аеропорту».

Туристам рекомендовано заздалегідь дізнаватися про статус рейсу. Втім, деякі мандрівники вже постраждали від скасування. Так, один турист, який забронював місце в літаку британського лоукостера EasyJet, опублікував у своїх соцмережах пост наступного змісту: «Мій завтрашній рейс з Амстердама до Берліна скасовано! Мене пересадили на рейс наступного дня, але це мені не підходить».

«Мій рейс з Берліна до Брісбена було скасовано менш ніж за 24 години до вильоту, і я не можу знайти ні інформації, ні домогтися допомоги від авіакомпанії щодо моїх наступних кроків — що я маю робити?» – обурився інший. Ще один, чий рейс до Берліна було скасовано, теж прокоментував ситуацію: «Це божевілля, як мені дістатися додому?»

За словами туриста ірландського лоукостера Ryanair, найбільшого в Європі, на тлі страйку авіакомпанія не просто пересаджує постраждалих на інші рейси, а й стягує з мандрівників суму, рівну понад 250 євро за перебронювання скасованих рейсів. Пасажири вже назвали дію авіаперевізника «скандальною».