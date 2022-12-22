Екоактивісти “обезголовили” офіційну ялинку в Берліні

Екоактивісти зрізали верхівку різдвяної ялинки перед Бранденбурзькою брамою в Берліні, повідомило сьогодні DPA.
Члени протестного руху «Останнє покоління» скористалися гідравлічним витягом, щоб піднятися на вершину 15-метрової нормандської ялини, прикрашеної вогнями та різдвяними іграшками, в одному із найісторичніших місць Берліна. Вони розгорнули плакат з написом «Це лише верхівка різдвяної ялинки», а потім використовували пилку, щоб «обезголовити» верхівку ялинки.
«Поки ми спостерігаємо лише вершину глибокої кліматичної кризи в Німеччині», — заявила активістка із захисту навколишнього середовища Лілі Гомес, додавши, що «у той час, як вся Німеччина проводить вихідні, купуючи найкращі подарунки в найбільших магазинах, інші країни запитують, де знайти питну воду після того, як посуха та повені знищили їхні посіви».
За словами Гомеса, «у Німеччині насувається кліматична катастрофа, і федеральний уряд не робить жодних зусиль, щоб захистити нас».
Поліція заявила, що прибула на місце події та вжила заходів проти протестувальників, але не повідомила жодних подробиць.
З початку року рух «Останнє покоління» перекрив вулиці Берліна та інших великих міст, вимагаючи радикально змінити політику уряду щодо зміни клімату. Він також організував акції протесту у музеях, на стадіонах, у міністерствах та аеропортах, подробиці читайте за посиланням.
Dieses Jahr war nur die Spitze des Weihnachtsbaums!
Wir haben die Spitze am Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor gefällt, denn es kann kein besinnliches Weihnachten geben, wenn Menschen Angst um ihr Leben haben.#Weihnachtsbaum#BrandenburgerTor pic.twitter.com/hfxFuuUxxw
— Letzte Generation (@AufstandLastGen) December 21, 2022