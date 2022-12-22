Екоактивісти “обезголовили” офіційну ялинку в Берліні

Екоактивісти зрізали верхівку різдвяної ялинки перед Бранденбурзькою брамою в Берліні, повідомило сьогодні DPA.

Члени протестного руху «Останнє покоління» скористалися гідравлічним витягом, щоб піднятися на вершину 15-метрової нормандської ялини, прикрашеної вогнями та різдвяними іграшками, в одному із найісторичніших місць Берліна. Вони розгорнули плакат з написом «Це лише верхівка різдвяної ялинки», а потім використовували пилку, щоб «обезголовити» верхівку ялинки.

«Поки ми спостерігаємо лише вершину глибокої кліматичної кризи в Німеччині», — заявила активістка із захисту навколишнього середовища Лілі Гомес, додавши, що «у той час, як вся Німеччина проводить вихідні, купуючи найкращі подарунки в найбільших магазинах, інші країни запитують, де знайти питну воду після того, як посуха та повені знищили їхні посіви».

За словами Гомеса, «у Німеччині насувається кліматична катастрофа, і федеральний уряд не робить жодних зусиль, щоб захистити нас».

Поліція заявила, що прибула на місце події та вжила заходів проти протестувальників, але не повідомила жодних подробиць.

З початку року рух «Останнє покоління» перекрив вулиці Берліна та інших великих міст, вимагаючи радикально змінити політику уряду щодо зміни клімату. Він також організував акції протесту у музеях, на стадіонах, у міністерствах та аеропортах, подробиці читайте за посиланням.