Еко-активісти проникли на злітні смуги аеропортів у Берліні та Мюнхені, заблокувавши їхню роботу

Сьогодні в аеропортах Берліна та Мюнхена активісти кліматичного руху протестували проти дешевих авіаперевезень, деякі демонстранти проникли до злітно-посадкових смуг, повідомляє Reuters.

Представник берлінського аеропорту повідомив, що рух рейсів наразі не порушено.

Екологічна організація “Останнє покоління” заявила, що вона закликала уряд припинити субсидування авіаперельотів і натомість розширити можливості дешевого залізничного транспорту. Група заявила, що її активісти також перекрили вулиці у кількох районах німецької столиці.

Демонстранти-кліматисти ненадовго заблокували одну із двох злітно-посадкових смуг в аеропорту Мюнхена, повідомив представник аеропорту, якого цитує агентство DPA.

Він сказав, що активісти проникли до злітно-посадкової смуги, але поліція їх затримала і аеропорт відновив нормальну роботу.

Пізніше протестувальники в аеропорту Берліна вдруге спробували перешкодити роботі аеропорту. Поліція повідомила, що деякі люди проникли в зону безпеки і що операції все ще тривають.

Останніми місяцями у Німеччині спостерігається зростання протестної активності у зв’язку зі зміною клімату. Найбільшу популярність здобули активісти з організації “Останнє покоління”. Її члени приклеювалися до картин у музеях, організовували вуличні блокади та два тижні тому тимчасово закрили злітно-посадкову смугу у берлінському аеропорту.

Дії кліматичних активістів викликають дедалі більше закликів до серйозніших наслідків для їх протестів, що порушують суспільне життя. Багато активістів було заарештовано, і проти них висунуто звинувачення.