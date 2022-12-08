Всі розділи
ГоловнаНімеччинаЕко-активісти проникли на злітні смуги аеропортів у Берліні та Мюнхені, заблокувавши їхню...
НімеччинаТуризм

Еко-активісти проникли на злітні смуги аеропортів у Берліні та Мюнхені, заблокувавши їхню роботу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Еко-активісти з новою акцією на злітних смугах аеропортів у Берліні та Мюнхені

Сьогодні в аеропортах Берліна та Мюнхена активісти кліматичного руху протестували проти дешевих авіаперевезень, деякі демонстранти проникли до злітно-посадкових смуг, повідомляє Reuters.

Представник берлінського аеропорту повідомив, що рух рейсів наразі не порушено.

Екологічна організація “Останнє покоління” заявила, що вона закликала уряд припинити субсидування авіаперельотів і натомість розширити можливості дешевого залізничного транспорту. Група заявила, що її активісти також перекрили вулиці у кількох районах німецької столиці.

Демонстранти-кліматисти ненадовго заблокували одну із двох злітно-посадкових смуг в аеропорту Мюнхена, повідомив представник аеропорту, якого цитує агентство DPA.

Він сказав, що активісти проникли до злітно-посадкової смуги, але поліція їх затримала і аеропорт відновив нормальну роботу.

Пізніше протестувальники в аеропорту Берліна вдруге спробували перешкодити роботі аеропорту. Поліція повідомила, що деякі люди проникли в зону безпеки і що операції все ще тривають.

Останніми місяцями у Німеччині спостерігається зростання протестної активності у зв’язку зі зміною клімату. Найбільшу популярність здобули активісти з організації “Останнє покоління”. Її члени приклеювалися до картин у музеях, організовували вуличні блокади та два тижні тому тимчасово закрили злітно-посадкову смугу у берлінському аеропорту.

Дії кліматичних активістів викликають дедалі більше закликів до серйозніших наслідків для їх протестів, що порушують суспільне життя. Багато активістів було заарештовано, і проти них висунуто звинувачення.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїкурйозАвіаперельотиздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму