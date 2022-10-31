Аеропорт Мюнхена тестує нову послугу для пасажирів

Система контролю в міжнародному аеропорту Мюнхену на сьогоднішній день — одна з найкращих у Німеччині. Попри це існує план удосконалення процесів обслуговування пасажирів. У рамках цих заходів у Мюнхені запускається нова послуга: система бронювання місць у «Експрес-черзі».

Аеропорт Мюнхена прагне більш ефективно управляти потоками пасажирів перед контрольно-пропускними пунктами у Терміналі 1, тим самим мандрівники проводять менше часу у будівлі аеропорту. Наразі вилітаючі за межі Шенгенської зони мають можливість протестувати на собі нову послугу: отримати 30-хвилинний безкоштовний експрес-доступ до контрольно-пропускних пунктів безпеки та паспортного контролю.

Пасажири можуть забронювати місце у «Експрес-черзі» на офіційному сайті мюнхенського аеропорту. Послуга доступна щодня з 06:00 до 03:00 у зонах вильоту B та C Терміналу 1. Останній вільний слот надається не пізніше ніж за 90 хвилин до вильоту. Після проходження реєстрації пасажири, які бажають скористатися “Експрес-чергою”, повинні встигнути стати в експрес-чергу протягом відведеного ним часу. Відсканувавши QR-код із бланка бронювання, пасажири проходять прямо до пункту контролю через окремий вхід. Той самий QR-код забезпечує швидкий доступ до паспортного контролю. Нова система працюватиме у тестовому режимі протягом двох місяців. Подальша доля «Експрес-черг» за QR-кодом визначиться за результатами тестування.