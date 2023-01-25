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НімеччинаТуризм

Аеропорт Берліна скасовує всі пасажирські рейси

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристам повідомили про важливий крок, який треба зробити на випадок затримки чи скасування рейсу

Аеропорт Берлін-Бранденбург скасував усі пасажирські рейси, заплановані на сьогодні.

Як повідомляє DW, це рішення було прийнято у зв’язку із страйком співробітників, який розпочався о 3:30 ранку і триватиме до кінця дня.

Як йдеться у повідомленні, рейси були або скасовані, або перенесені на інший час. Деякі рейси перенесені на четвер, 26 січня, і перенаправлені до таких аеропортів, як Дрезден і Лейпциг, багато пасажирів також було переброньовано на поїзди.

Страйк торкнеться близько 35 тисяч пасажирів, які мали пройти через аеропорт Берлін-Бранденбург. Аеропорт мав прийняти чи надіслати 300 рейсів.

Страйк був організований профспілкою Verdi з питань оплати праці. Профспілка вимагає підвищення зарплати співробітників аеропорту та наземних служб на 500 євро на місяць протягом 12 місяців у рамках колективного договору.

Однак у ході переговорів роботодавці запропонували набагато триваліший контракт. Профспілка заявила, що очікує, що у страйку візьмуть участь до 1500 працівників.

Скасовані рейси:

27 червня 2022 року наземний персонал німецької авіакомпанії “Люфтганза” оголосив страйк. В аеропортах застрягли близько 134 тисячі пасажирів. Найбільше рейсів було скасовано у Мюнхені та Франкфурті-на-Майні. Профспілки вимагали підвищення зарплати майже на 10% або щонайменше на 350 євро на 20 тисяч робітників.

1 жовтня 2021 року 16 європейських авіакомпаній зобов’язалися надавати більш точну інформацію та виплачувати компенсації пасажирам у разі скасування рейсів протягом семи днів.

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