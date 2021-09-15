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В Нігерії спалах холери

Гліб Парфененко
В Нігерії спалах холери

Нігерія переживає одну з найсильніших спалахів холери за останні роки: більше 2 300 осіб померли від можливих випадків захворювання в той час, коли найбільш густонаселена країна Африки намагається впоратися з епідемічними спалахами різних захворювань, повідомляє Associated Press.

Спалах холери в цьому році привела до більшої кількості смертей, ніж за попередні чотири роки, і ускладнюється пандемією COVID-19. У Нігерії спостерігається зростання випадків захворювання через варіанти Дельта, і менше 1 відсотка населення повністю вакциновані.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань Нігерії, станом на 5 вересня в 25 з 36 штатів Нігерії і в столиці Абуджі було зареєстровано щонайменше 69 925 випадків підозри на холеру. Діти у віці від 5 до 14 років були найбільш постраждалою віковою групою, а загальний рівень смертності становив 3,3%, що більш ніж в два рази перевищує національний рівень COVID-19, що становить 1,3%.

Цього року по меншій мере 2 323 особи померли від можливих випадків холери, але є побоювання, що ці цифри можуть бути занижені, з огляду на велику кількість громад, що постраждали від хвороби в важкодоступних районах.

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