В Нігерії спалах холери

Нігерія переживає одну з найсильніших спалахів холери за останні роки: більше 2 300 осіб померли від можливих випадків захворювання в той час, коли найбільш густонаселена країна Африки намагається впоратися з епідемічними спалахами різних захворювань, повідомляє Associated Press.

Спалах холери в цьому році привела до більшої кількості смертей, ніж за попередні чотири роки, і ускладнюється пандемією COVID-19. У Нігерії спостерігається зростання випадків захворювання через варіанти Дельта, і менше 1 відсотка населення повністю вакциновані.

