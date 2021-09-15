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В Нигерии вспышка холеры

Глеб Парфененко
В Нигерии вспышка холеры

Нигерия переживает одну из самых сильных вспышек холеры за последние годы: больше 2300 человек умерли от возможных случаев заболевания в то время, когда самая густонаселенная страна Африки пытается справиться с эпидемическими вспышками различных заболеваний, сообщает Associated Press.

Вспышка холеры в этом году привела к большему количеству смертей, чем за предыдущие четыре года, и осложняется пандемией COVID-19. В Нигерии наблюдается рост случаев заболевания через варианты Дельта, и менее 1 процента населения полностью вакцинированы.


По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний Нигерии, по состоянию на 5 сентября в 25 из 36 штатов Нигерии и в столице Абудже было зарегистрировано по меньшей мере 69 925 случаев подозрения на холеру. Дети в возрасте от 5 до 14 лет были наиболее пострадавшей возрастной группой, а общий уровень смертности составил 3,3%, что более чем в два раза превышает национальный уровень COVID-19, составляет 1,3%.

В этом году по меньшей мере 2323 человека умерли от возможных случаев холеры, но есть опасения, что эти цифры могут быть занижены, учитывая большое количество общин, пострадавших от болезни в труднодоступных районах.

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