В Нигерии вспышка холеры

Нигерия переживает одну из самых сильных вспышек холеры за последние годы: больше 2300 человек умерли от возможных случаев заболевания в то время, когда самая густонаселенная страна Африки пытается справиться с эпидемическими вспышками различных заболеваний, сообщает Associated Press.

Вспышка холеры в этом году привела к большему количеству смертей, чем за предыдущие четыре года, и осложняется пандемией COVID-19. В Нигерии наблюдается рост случаев заболевания через варианты Дельта, и менее 1 процента населения полностью вакцинированы.

