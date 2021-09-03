Влада міст Нідерландів хочуть заборонити McDonalds та інший фаст-фуд

Влада п’яти міст Нідерландів наполягають на юридичних процедурах, що забороняють продаж і постачання нездорової їжі, так званого фаст-фуду, в ресторани швидкого харчування в спробі боротися з ожирінням, повідомляє NL Times.

Це Амстердам, Гаага, Роттердам, Утрехт і Ед. Влада цих міст направили лист державному секретареві з питань охорони здоров’я, соціального забезпечення та спорту Полу Блокхейсу з проханням про розширення повноважень, в тому числі про скорочення кількості ресторанів швидкого харчування.

Відзначається, що питання заборони фаст-фуду в ресторанах швидкого харчування складний, так як у міст мало можливостей скорочувати їх кількість відповідно до екологічного законодавства.

«Оскільки ми розглядаємо їжу як індивідуальний вибір, муніципалітети і уряд не можуть втручатися в це за допомогою законів про навколишнє середовище», – сказала RTL Nieuws доцент Амстердамського університету Анніка де Рюйтер.

Департамент охорони здоров’я, соціального забезпечення та спорту працює з муніципалітетами, щоб допомогти поліпшити харчову середу в регіонах. Частиною цього буде вивчення питання про надання додаткових повноважень регіонам, повідомляє BGNES.