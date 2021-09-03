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Власти городов Нидерландов хотят запретить McDonalds и другой фаст-фуд

Глеб Парфененко
Власти городов Нидерландов хотят запретить McDonalds и другой фаст-фуд

Власти пяти городов Нидерландов настаивают на юридических процедурах, запрещающие продажу и поставку нездоровой пищи, так называемого фаст-фуда, в рестораны быстрого питания в попытке бороться с ожирением, сообщает NL Times.

Это Амстердам, Гаага, Роттердам, Утрехт и Эд. Власти этих городов направили письмо государственному секретарю по вопросам здравоохранения, социального обеспечения и спорта Полу Блокхейсу с просьбой о расширении полномочий, в том числе о сокращении количества ресторанов быстрого питания.

Отмечается, что вопрос запрета фаст-фуда в ресторанах быстрого питания сложный, так как у городов мало возможностей сокращать их количество в соответствии с экологическим законодательством.

«Поскольку мы рассматриваем пищу как индивидуальный выбор, муниципалитеты и правительство не могут вмешиваться в это с помощью законов об окружающей среде», — сказала RTL Nieuws доцент Амстердамского университета Анника где Рюйтера.

Департамент здравоохранения, социального обеспечения и спорта работает с муниципалитетами, чтобы помочь улучшить пищевую среду в регионах. Частью этого будет изучение вопроса о предоставлении дополнительных полномочий регионам, сообщает BGNES.

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