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НідерландиТуризм

Влада Амстердама прийняла історичне рішення, заборонивши палити марихуану

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Остання затяжка у центрі Амстердама: закуриш марихуану в районі „червоних ліхтарів“ - заплатиш 100 євро

Одне з найбільш ліберальних міст у світі вирішило покласти край епосі терпимості по відношенню до марихуани, пише Deutsche Welle.

Влада Амстердама прийняла історичне рішення, заборонивши курити канабіс. Щоправда, нововведення поширюється лише на Старе місто – вулиці, площі та канали, що прилягають до кварталу „червоних ліхтарів“. Курити марихуану тут забороняється із четверга, 25 травня. В решті районів міста це можна буде робити й надалі.

Заборонити куріння канабісу в самому туристичному районі міста місцева влада вирішила на користь городян. До міста з населенням майже 800 000 людей щороку приїжджають понад 20 мільйонів відвідувачів. Місцеві жителі вже давно скаржаться на неналежну поведінку гостей: вони п’ють, кричать і курять траву на вулиці. Не всі, звісно, але у кварталі „червоних ліхтарів“ – багато.

100 євро за куріння марихуани у недозволеному місці

На порушників заборони на куріння марихуани чекає штраф у 100 євро. Однак ця заборона має ще й символічне значення. З введенням заборони на канабіс закінчується ціла епоха – ера, коли Амстердам дивився на вживання каннабісу терпимо. Нагадаємо, що на початку 70-х років XX століття влада міста терпимо ставилася не лише до тих, хто затягувався марихуаною чи гашишем, а й поширював „траву“. Щодо поширення легких наркотиків у кавошопах, то воно здійснюється і сьогодні. Обмеження на продаж марихуани іноземним туристам запроваджувалися в Нідерландах поступово з 2012 року та діють наразі по всій країні. У той же час закон, який забороняє легальний продаж марихуани та інших легких наркотиків іноземцям, залишає свободу вибору органам місцевого самоврядування, які можуть вирішувати, в якому обсязі запроваджувати обмеження та чи запроваджувати їх взагалі.

Слід зазначити, деякі заходи з метою обмеження напливу „наркотуристів“ Амстердам вже вживав і раніше. У відповідь на скарги місцевих жителів, які втомилися від надлишку відвідувачів „небажаної поведінки“, влітку 2021 року місто дозволило максимум 20 мільйонів туристичних ночівель на рік.

Додамо, що в Німеччині, в федеральній землі, що межує з Нідерландами, Північний Рейн – Вестфалія 24 травня також стало відомо, що регіональний уряд виступає проти легалізації торгівлі каннабісом, посилаючись на негативні наслідки, які марихуана робить на мозок підлітків.

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