В Амстердамі заборонять курити марихуану у кварталі червоних ліхтарів

В Амстердамі куріння марихуани на вулицях кварталу червоних ліхтарів стане незаконним. Ще в столиці Нідерландів раніше закриватимуться кафе та ресторани.

Нові правила поведінки для туристів оприлюднила міська влада. Вони набудуть чинності у середині травня, передає ВВС.

Такі заходи мають покращити умови життя столичних мешканців, які вже давно скаржаться на безлад, який влаштовують численні туристи. Майже всі місцеві депутати підтримали заходи щодо зменшення незручностей для місцевих жителів.

Міськрада Амстердама також оголосила, що ресторани та бари повинні будуть закриватися до другої години ночі по п’ятницях та суботах, а після першої години ночі до старої частини міста не можна буде пропускати нових відвідувачів.

Наразі лише продаж алкоголю у магазинах, винних крамницях та кафе в районі червоних ліхтарів є незаконним з четверга по неділю після 16:00. Тепер міська рада проситиме продавців повністю прибрати алкоголь з вітрин.

Туристи в Амстердамі

Амстердам всесвітньо відомий роботою канабіс-кафе, які відвідують мільйони туристів. Але самі амстердамці постійно скаржаться, що нетверезі туристи провокують підвищення рівня злочинності.

А у 2021 році стало відомо, що вікна борделів району червоних ліхтарів в Амстердамі будуть зачинені, а весь “центр еротики” буде перенесено подалі від центру міста. Таке рішення ухвалила міська влада.