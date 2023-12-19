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НідерландиТуризм

В Амстердамі визначилися з місцем для Кварталу червоних ліхтарів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Амстердамі визначилися з місцем для Кварталу червоних ліхтарів

Як пише Der Spiegel, влада Амстердама (Нідерланди) визначилася з новим місцем для Кварталу червоних ліхтарів, який має переїхати з історичного центру міста.

Знаменитий квартал перенесуть до так званого Еротичного центру на південній околиці Амстердама. Це буде висотний будинок із робочими місцями для секс-працівників, а також ресторанами, барами, клубами, секс-театрами. Воно відкриється протягом семи років.

Перевагою центру буде доступність і на громадському транспорті, і на автомобілі. До того ж поряд розташовуються в основному офіси та готелі, а не житлові будинки.

При цьому працівники секс-індустрії проти переїзду хочуть залишитися в історичному центрі.

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