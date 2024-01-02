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НідерландиТуризм

Щоб вигнати туристів в Амстердамі вирішено перенести квартал червоних ліхтарів.

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Амстердамі вирішено перенести квартал червоних ліхтарів, щоб вигнати туристів

У пошуках вирішення проблеми активності п’яних туристів, злочинців і бешкетників у популярному Амстердамі, місцева влада зробила рішучий крок: перенесення знаменитого «кварталу червоних ліхтарів». Запропоновано будівництво «еротичного центру» за межами центрального району міста, а також перенесення 100 будинків.

Так влада розраховує вигняти відпочиваючих із центру. Згідно з пропозицією ініціатора, у ролі якого виступила мер Фемке Халсема, борделі не буде видно зовні. «Еротичний центр» планується розмістити у соціально стійкому районі Європабулевард, всього за 500 метрів від Європейського агентства з лікарських засобів (EMEA). До спального району легко дістатися як на громадському транспорті, так і на автомобілі.

Мета цього кроку – зробити центр міста, зокрема, знаменитий квартал Де Валлен, придатним для проживання, звільнивши його від впливу секс-туристів. Крім цього, заходи спрямовані на надання співробітникам секс-індустрії більшого контролю за своєю діяльністю.

Нагадаємо, плани щодо перенесення з «кварталу червоних ліхтарів» закладів із секс-послугами мер нідерландської столиці намагається реалізувати з докоподібного 2019 року. Щоправда, деяких заходів щодо цього вже вжито. Наприклад, 1 квітня 2023 року запроваджено обмеження для таких закладів: їм підвищили орендну плату та змінили години роботи.

Прийняття рішення про «переселення» кварталу до спального району стало частиною амстердамської угоди на 2022-2026 роки, яка також передбачає зменшення кількості вікон у «кварталі червоних ліхтарів». Це дозволить місту боротися з туристами, які створюють проблеми, а також підвищить контроль за обстановкою у цьому районі. Крім того, Амстердам продовжує свою антитуристичну кампанію «Тримайся подалі». Так місто хоче зберегти унікальність та привабливість для культурно орієнтованих туристів. Введення нових законів щодо вживання каннабісу та зміни в режимі роботи закладів також спрямовані на покращення загальної атмосфери у місті. Амстердам – одна з найвідоміших європейських столиць.

За даними Statista, в 2022 році готелі міста зареєстрували близько 5 млн. іноземних туристів і 1.6 млн. внутрішніх. Головними іноземними гостями були німці, британці та американці.

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