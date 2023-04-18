У цьому європейському місті раді не всім туристам

В Амстердамі, як і збиралися, запустили кампанію проти туризму тусовок. Підхід точковий: за запитами «хлопчак» або «прогулянка пабами» туристам, насамперед британським, показують ролики про ризики надмірної випивки та дешевих задоволень.

Британські туристи – найчастіші порушники

Амстердам відвідують близько 20 млн туристів на рік, багатьох із яких залучають ліберальні закони міста про наркотики та відомий «квартал червоних ліхтарів». У столиці Нідерландів вирішили покінчити з таким іміджем і запустили соціальну кампанію «Тримайся подалі», спрямовану на припинення антисоціальної поведінки гостей.

Насамперед кампанія націлена на молодих британських туристів віком від 18 до 35 років. Саме британці очолюють список порушників серед іноземних візитерів: мочаться на публіці, роздягаються та беруть участь у п’яних бійках.

Ще десять років тому тодішній мер Амстердама запросив свого лондонського колегу Бориса Джонсона, який назвав місто «неохайним», особисто побачити, що витворяють британці.

«Вони не носять верхній одяг, коли гуляють кварталом червоних ліхтарів. Вони одягнені як кролики чи священики, а іноді й зовсім не одягнені. Я хотів би запросити Бориса Джонсона стати свідком цього», – сказав тоді Еберхардван дер Лаан (ми подивилися оригінал цієї фрази, але там справді так – as rabbits or priests. – Прим. ред).

Британські туристичні агенції також пропонують холостяцькі вихідні в Амстердамі, у тому числі круїзи на човнах каналами з необмеженою кількістю випивки, вечори з роздяганням та походи до пабів району червоних ліхтарів.

Потенційних туристів попередять про наслідки надмірностей

Тепер за запитами в Інтернеті таких слів «хлопчак», «дешевий готель» або «прогулянка пабами в Амстердамі» користувачеві показуватиме 30-секундний ролик про ризики, пов’язані з надмірним вживанням наркотиків та випивки у цьому місті.

Послання безкомпромісне: довгі вихідні в Амстердамі можуть викликати сумні спогади, а втеча від дійсності до столиці вечірок може призвести до неминучого покарання.

Так, в одному ролику поліція одягає наручники на молоду людину та глядачів попереджають: «приїхати до Амстердама на одну «брудну» ніч + бути затриманим = 140 євро штрафу + судимість = менше перспектив».

На іншому відео зображено чоловіка, якого відвозять на ношах. Це дійство супроводжується текстом «Їду до Амстердаму, щоб прийняти наркотики + втратити контроль = поїздка до лікарні + незворотна шкода здоров’ю = стурбована сім’я».

«Відвідувачі залишаться бажаними, але не в тому випадку, якщо вони будуть погано поводитися і завдавати незручностей. У такому разі ми як місто скажемо: скоріше ні, тримайтеся від Амстердама подалі», – наголошується у заяві столичної мерії. У планах міської влади розширити кампанію до кінця року на ринки інших країн ЄС.

Туристів просять утриматися від усього “забороненого”

Компанія «Тримайся подалі» є лише одним із безлічі заходів, які Амстердам вживає для боротьби з надмірним туризмом.

Цього місяця стартувала ще одна акція, націлена на відвідувачів, які вже перебувають у місті. Через соціальні мережі та вуличні знаки туристів попереджають про неприпустимість пияцтва, надмірного шуму, заборону на купівлю наркотиків у вуличних торговців та сечовипускання у громадських місцях.

Минулого місяця Амстердам оголосив про заборону вживання марихуани на вулиці та кілька обмежень на вживання алкоголю в районі червоних ліхтарів.

Очікується, що цього року місто прийме понад 18 млн туристів. У довгостроковій перспективі Амстердам сподівається вдвічі скоротити турпотік до комфортних 10 млн чоловік на рік.