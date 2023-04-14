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У Нідерландах набирають популярність вуличні туалети без стін та дверей

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Нідерландах знайшли незручний спосіб боротьби з пісяючими туристами

У Нідерландах набирають популярність вуличні туалети без стін та дверей – невелике та відкрите приміщення може шокувати туристів, але автори проекту впевнені у його ефективності та життєздатності.

Вбудовані у високі тумби “кабінки” розділені перегородками і забезпечують приватність не гірше за класичні туалети, але користуватися ними можуть тільки чоловіки.

Причина створення та появи подібних публічних санвузлів у країні, особливо в Амстердамі – величезна кількість туристів. Європейська столиця вечірок приваблює багато відпочиваючих, які хочуть пити та відпочивати, але “не готові терпіти”. “Відкритий туалет” має вирішити одну із проблем у порушенні громадського порядку.

У Нідерландах набирають популярність вуличні туалети без стін та дверей

Найновіші моделі вбиралень оснащені квітковою клумбою – і цьому є пояснення.

“У бічній стінці вази вбудовані спеціальні отвори, які використовують як пісуар, а всередині розміщено пристрій, що переробляє відходи життєдіяльності у добрива та воду. Так звані GreenPee є плодом фантазії голландської компанії Urban Sense”, – пишуть у ЗМІ.

У Нідерландах набирають популярність вуличні туалети без стін та дверей

Нині у столиці Нідерландів налічується 12 “прикрашених” пісуарів, але планується розмістити їх по всій країні.

“Сечовипускання в недозволених місцях скоротилося на 50 відсотків”, – сказав представник компанії.

Подібні пісуари захищають історичні будинки від корозійного впливу сечі, а також економлять споживання води в порівнянні з традиційними туалетами.

У Нідерландах набирають популярність вуличні туалети без стін та дверей

Незважаючи на всі очевидні плюси, задоволені не всі. Відсутність масово доступних санвузлів для жінок сприймається місцевими мешканками та туристками як дискримінація. Дехто навіть вимагає дозволити жінкам користуватися відкритими туалетами нарівні з чоловіками.

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