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НідерландиТуризм

Аеропорт Амстердама знову вводить обмеження по кількості пасажирів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Аеропорт Амстердама знову вводить обмеження пасажиропотоку

NL Times пише, що через брак співробітників аеропорт Амстердама «Схіпхол» (Нідерланди) запроваджує додаткове обмеження пасажиропотоку.

Максимальна кількість тих, хто вилітає в середньому, повинна бути знижена на 18%. Такий ліміт збережеться щонайменше до 31 жовтня.

Раніше максимальна кількість пасажирів, що вилітають в день, повинна була скласти 67 500 осіб у вересні і 69 500 у жовтні, тепер воно знизиться до 54 500 і 57 000 відповідно.

Нагадаємо, на початку тижня в аеропорту утворилися величезні черги, через які пасажири запізнювалися на свої рейси. Аеропорту довелося навіть попросити авіакомпанії скасувати частину рейсів для розвантаження пасажиропотоку. У результаті було скасовано 80 рейсів, 650 було затримано.

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