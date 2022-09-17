Аеропорт Амстердама знову вводить обмеження по кількості пасажирів

NL Times пише, що через брак співробітників аеропорт Амстердама «Схіпхол» (Нідерланди) запроваджує додаткове обмеження пасажиропотоку.

Максимальна кількість тих, хто вилітає в середньому, повинна бути знижена на 18%. Такий ліміт збережеться щонайменше до 31 жовтня.

Раніше максимальна кількість пасажирів, що вилітають в день, повинна була скласти 67 500 осіб у вересні і 69 500 у жовтні, тепер воно знизиться до 54 500 і 57 000 відповідно.

Нагадаємо, на початку тижня в аеропорту утворилися величезні черги, через які пасажири запізнювалися на свої рейси. Аеропорту довелося навіть попросити авіакомпанії скасувати частину рейсів для розвантаження пасажиропотоку. У результаті було скасовано 80 рейсів, 650 було затримано.