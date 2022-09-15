Колапс в аеропорту Амстердама: авіакомпанії змушені скасовувати рейси

Пасажири, які прибувають до амстердамського аеропорту Схіпхол (AMS) і вилітають із нього, цього тижня знову зіткнулися з безліччю затримок та багатогодинними чергами.

Офіційні особи нідерландського аеропорту звинувачують у перебоях нестачу співробітників, що особливо позначилося на контрольно-пропускних пунктах безпеки. У понеділок керівництво Схіпхола було змушене попросити авіакомпанії скасувати понад 80 рейсів з 16:00 до 23:00.

Скасування багатьох рейсів призвело до того, що для тисяч пасажирів цей день виявився катастрофічним: за межами аеропорту утворилися величезні черги.

На додаток до всього, Схіпхол порадив приїжджати до вильоту завчасно, щоб вистачило часу на проходження аеропортових процедур. В результаті багато мандрівників провели всередині терміналів кілька годин в очікуванні відправлення своїх рейсів — понад 600 було затримано.

Влітку співробітники служби безпеки отримали тимчасове підвищення заробітної плати, але після закінчення літнього сезону преміальні платити перестали. Підсумок — невдоволення фахівців та подальше звільнення.

Аеропорт вибачився за ситуацію, що склалася, і запевнив, що має намір найняти 80 нових співробітників служби безпеки, які будуть готові до роботи до жовтня.

Один із найбільш завантажених аеропортів Європи, Схіпхол, протягом кількох місяців боровся з цілою низкою проблем. Перебої почалися ще у квітні і продовжуються досі, зокрема, скасовуються сотні вильотів, на які продано всі квитки.

У серпні через збій у системі видачі багажу в аеропорту постраждали тисячі пасажирів на стикувальних рейсах флагманського голландського перевізника KLM.

У травні дирекція аеропорту вперше попросила авіакомпанії скоротити розклад, щоб зменшити затримки, спричинені різким зростанням пасажиропотоку та страйком вантажників. Як і лондонський аеропорт Хітроу (LHR), Схіпхол запровадив обмеження на кількість пасажирів у літньому сезоні. Він має намір продовжити обмеження до жовтня.

Пасажиропотік в аеропорту Схіпхол в даний час становить 67 500 осіб, і очікується, що в жовтні він збільшиться до 69 500 осіб, перш ніж уряд Нідерландів навмисно скоротить його в 2023 всього до 60 000 осіб з метою боротьби із забрудненням повітря.