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З 2026 року в Лондоні і Нью-Йорку запускають міське повітряне таксі (Відео)

У 2026 році США та Великобританія першими відчують на собі інноваційний літак на замовлення Eve.

Гліб Парфененко

Вигоди, які пропонуються в галасливому мегаполісі, як-от Нью-Йорк чи Лондон, відчутні: неперевершені архітектурні перлини, двотижневі тижні моди та дуже бажане меню зі шкіряною палітуркою. Але як щодо трафіку? Або бажання цього уникнути? Познайомтеся з рішеннями Eve Urban Air Mobility Solutions, літаком, який схожий на надзвичайно гладку колаборацію між високотехнологічним вертольотом та шикарним приватним літаком.

Абсолютно новий літак є дітищем двох авіаційних експертів: Eve, нової незалежної компанії, що належить шановному виробнику літаків Embraer, і Halo, ще однією порівняно молодою компанією (що входить до сімейства OneSky Flight компанії Directional Aviation), яка займається експлуатаційними аспектами нового літака.

Парк з 200 електричних літаків Eve з вертикальним зльотом і посадкою (які отримали назву eVTOL для авіаційних експертів) повинен прибути в Нью-Йорк і Лондон в 2026 році, причому половина з них знаходиться на Манхеттені, а інша половина – через ставок.

Що стосується доступу, то авіаційні бренди все ще опрацьовують специфіку, але вони вивчають ідею членства для людей, які хочуть зробити відносно короткі поїздки – наприклад, з центру Манхеттена в міжнародний аеропорт Ньюарк Ліберті або з Лондона в Віндзор. Однак дальність дії близько 60 миль не обмежена. Крім того, цей літак буде на 80% тихіше звичайних вертольотів і матиме на 50% менші експлуатаційні витрати, що також називається безпрограшним варіантом. Це означає, що автомобілі Eve можуть літати над густонаселеними районами, де шумове забруднення викликає занепокоєння.

З 2026 року в Лондоні і Нью-Йорку запускають міське повітряне таксі (Відео)
Візуалізація футуристичного літака “Єва”, що летить над Лондоном.

Поки це може здатися трохи складним, але мета співпраці проста: запропонувати рішення міської мобільності на вимогу, в якому злети і посадки не обмежуються землею і водою. Лідери, які стоять за цією ініціативою, впевнені, що це не тільки спрацює, але і буде цілком успішним, тому що це підтримується двома лідерами в області авіації.

Halo і материнська компанія OneSky Flight мають багаторічний досвід експлуатації літаків, а бразильська компанія Embraer є одним з провідних світових виробників авіатехніки. До 2026 року жителі Нью-Йорка і Лондона будуть терпляче чекати, щоб в буквальному сенсі збільшити кількість поїздок на роботу.

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