З 2026 року в Лондоні і Нью-Йорку запускають міське повітряне таксі (Відео)

Вигоди, які пропонуються в галасливому мегаполісі, як-от Нью-Йорк чи Лондон, відчутні: неперевершені архітектурні перлини, двотижневі тижні моди та дуже бажане меню зі шкіряною палітуркою. Але як щодо трафіку? Або бажання цього уникнути? Познайомтеся з рішеннями Eve Urban Air Mobility Solutions, літаком, який схожий на надзвичайно гладку колаборацію між високотехнологічним вертольотом та шикарним приватним літаком.

Абсолютно новий літак є дітищем двох авіаційних експертів: Eve, нової незалежної компанії, що належить шановному виробнику літаків Embraer, і Halo, ще однією порівняно молодою компанією (що входить до сімейства OneSky Flight компанії Directional Aviation), яка займається експлуатаційними аспектами нового літака.

Парк з 200 електричних літаків Eve з вертикальним зльотом і посадкою (які отримали назву eVTOL для авіаційних експертів) повинен прибути в Нью-Йорк і Лондон в 2026 році, причому половина з них знаходиться на Манхеттені, а інша половина – через ставок.

Що стосується доступу, то авіаційні бренди все ще опрацьовують специфіку, але вони вивчають ідею членства для людей, які хочуть зробити відносно короткі поїздки – наприклад, з центру Манхеттена в міжнародний аеропорт Ньюарк Ліберті або з Лондона в Віндзор. Однак дальність дії близько 60 миль не обмежена. Крім того, цей літак буде на 80% тихіше звичайних вертольотів і матиме на 50% менші експлуатаційні витрати, що також називається безпрограшним варіантом. Це означає, що автомобілі Eve можуть літати над густонаселеними районами, де шумове забруднення викликає занепокоєння.

Поки це може здатися трохи складним, але мета співпраці проста: запропонувати рішення міської мобільності на вимогу, в якому злети і посадки не обмежуються землею і водою. Лідери, які стоять за цією ініціативою, впевнені, що це не тільки спрацює, але і буде цілком успішним, тому що це підтримується двома лідерами в області авіації.

Halo і материнська компанія OneSky Flight мають багаторічний досвід експлуатації літаків, а бразильська компанія Embraer є одним з провідних світових виробників авіатехніки. До 2026 року жителі Нью-Йорка і Лондона будуть терпляче чекати, щоб в буквальному сенсі збільшити кількість поїздок на роботу.