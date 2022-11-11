Електромобілі, що літають: в ОАЕ для туристів почне працювати новий вид таксі з фільму «П’ятий елемент»

«Фантастичний транспорт» як із фільму «П’ятого елемента» або «Зоряних війн» – так атестували проект для туристів, який, як передбачається, незабаром буде запущений в ОАЕ. Принаймні такою рекламною заявою – «літаюче електричне таксі eVTOL стане вашою подорожжю в найближчому майбутньому» – відкрили свій меморандум аеропорт Абу-Дабі та французька фірма Groupe ADP про створення бази для Advanced Air Mobility (AAM) – цих «літаючих електричних таксі». »в еміраті.

«Нова система об’єднує льотні технології з конструкціями літаків, що трансформуються, які використовують електроенергію для зависання, зльоту і вертикальної посадки, забезпечуючи стійкість повітряного транспорту як для пасажирів, так і для вантажів», — прокоментував Джамал Салем Аль Дахері, керуючий директор і головний виконавчий директор аеропорту. “Ми пишаємося тим, що вступаємо в партнерство з аеропортами Абу-Дабі для спільної роботи над створенням дорожньої карти AAM та прискорення розвитку необхідної інфраструктури в Абу-Дабі”, – відгукнувся Філіп Мартіне, керуючий директор Groupe ADP Airport Services.

На даний момент ця компанія управляє трьома основними аеропортами Парижа, відомими як Париж-Шарль-де-Голль, Париж-Орлі та Париж-Ле-Бурже, загалом вона веде діяльність у 125 аеропортах 50 країн.

“Практичний досвід компанії в Парижі, а також у всьому світі дає їм глибоке розуміння операційних та інфраструктурних проблем і зможе надати Абу-Дабі підтримку, необхідну для реалізації послуги AAM в еміраті”, – додали в компанії. Втім, мрія про електромобілі ще практично не реалізована.